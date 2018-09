Traja Trnavčania na FOTO kradli v obchodoch, odhalili ich kamerové záznamy: Po jednom stále pátrajú

Polícia pátra

Zdroj: KR PZ v Trnave

BRATISLAVA/HLOHOVEC - Obvineniam z krádeže čelia traja Trnavčania, ktorí minulý týždeň kradli v obchodoch. Najskôr prišli do potravín v obci Dvorníky v okrese Hlohovec a do športovej tašky si nabalili rôzny tovar za viac ako 126 eur. Potom si to namierili do Hlohovca do predajne na Fraštackej ulici.