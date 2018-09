Biskup namočený v sexuálnom škandále prehovoril: Obvinenie zo zneužitia dievčatka

Podľa Eparchiálneho úradu v Košiciach v novembri 2017 bola na úrad v Košiciach ohlásená návšteva veriacich s gratuláciou k jubileu vladyku Milana Chautura, spojená so žiadosťou, aby mohla byť zaznamenaná pre televízny program Návraty a stretnutia. „V skutočnosti však neprišla ohlásená skupina, ale len jedna pani s kameramanom. Vladyka ich prijal, návšteva sa odvíjala v pokojnej atmosfére, avšak v jej závere dotyčná pani pred kamerou obvinila Chautura zo sexuálneho obťažovania v čase jej detstva. Vladyka toto obvinenie jednoznačne odmietol,“ uvádza sa v stanovisku úradu, ktoré poskytla Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska.

Podľa stanoviska sa ukázalo, že stretnutie bolo zinscenované podvodom, pre celkom iný účel, aj inú reláciu. „Následne sa pani obrátila aj na políciu. Milan Chautur sa podrobil vyšetrovaniu a polícia vo veci koná. Vedomosť o tom, či spomenutá pani kontaktovala aj príslušné vatikánske úrady, ktoré sú pri takýchto obvineniach kompetentné z hľadiska cirkevného práva, Eparchiálny úrad nemá. Vznesené obvinenie však vladyka jednoznačne odmieta a verí, že pravda v celej veci vyjde na povrch," uvádza sa v stanovisku.

Zdroj: Facebook/Vladyka Milan odpovedá

Na prípad upozornila organizácia pre ľudské práva

Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) podala trestné oznámenie na slovenského biskupa, ktorého meno nie je verejnosti známe no jestvuje nahrávka jeho konfrontácie so ženou, ktorú mal ešte ako 6-ročnú sexuálne zneužiť. Informácia sa včera objavila v médiách.

„Je šokujúce, že človek, ktorý bol vierohodne obvinený zo sexuálneho zneužitia dieťaťa, nie je vyšetrovaný, dokonca je stále biskupom. Táto situácia je neakceptovateľná jednak vzhľadom na obeť, ako aj verejnosť, ktorá môže mať pocit, že kňazi a biskupi sú nad zákonom. Cirkev sa pritom stavia do úlohy autority určujúcej, čo je správne a čo nie. Za všetko spomeňme negatívne postoje voči právam LGBT ľudí,“ povedal riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher.

Na webovej stránke Denníka N sa včera objavila informácia, že jestvuje nahrávka z konfrontácie medzi obeťou a slovenským biskupom, ktorú vytvorila jedna zo slovenských televízií. Biskupa pozvali pod zámienkou, stretol sa tam s dvomi dievčatami, sestrami z ktorých mu jedna povedala, že keď mala šesť rokov, vzal ju do izby a ukájal sa nad ňou. Dodala, že s tým musí žiť a dodnes sa s tým nevie vyrovnať. Podľa informácií uvedených v článku biskup však vyvinul obrovský tlak na riaditeľa televízie, aby ostal materiál neodvysielaný.

„Rozhodli sme sa podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, nakoľko medializované vyjadrenia neobsahujú priamo meno biskupa, no viaceré indície by mali relevantným orgánom jeho identifikáciu umožniť. V trestnom oznámení sme tieto informácie uviedli. Dúfame, že vzhľadom na závažnosť týchto obvinení budú orgány činne v trestnom konaní skutočne konať, a to bez zbytočného odkladu,“ informoval právnik IĽP Daniel Grejták.