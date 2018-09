Katolícka cirkev na Slovensku sa zmieta v sexuálnych škandáloch: Kňaz znásilnil dieťa, biskup mal kryť zneužívanie

Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) podala trestné oznámenie na slovenského biskupa, ktorého meno nie je verejnosti známe no jestvuje nahrávka jeho konfrontácie so ženou, ktorú mal ešte ako 6-ročnú sexuálne zneužiť. Informácia sa včera objavila v médiách.

„Je šokujúce, že človek, ktorý bol vierohodne obvinený zo sexuálneho zneužitia dieťaťa, nie je vyšetrovaný, dokonca je stále biskupom. Táto situácia je neakceptovateľná jednak vzhľadom na obeť, ako aj verejnosť, ktorá môže mať pocit, že kňazi a biskupi sú nad zákonom. Cirkev sa pritom stavia do úlohy autority určujúcej, čo je správne a čo nie. Za všetko spomeňme negatívne postoje voči právam LGBT ľudí,“ povedal riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher.

Zdroj: Getty Images

Na webovej stránke Denníka N sa včera objavila informácia, že jestvuje nahrávka z konfrontácie medzi obeťou a slovenským biskupom, ktorú vytvorila jedna zo slovenských televízií. Biskupa pozvali pod zámienkou, stretol sa tam s dvomi dievčatami, sestrami z ktorých mu jedna povedala, že keď mala šesť rokov, vzal ju do izby a ukájal sa nad ňou. Dodala, že s tým musí žiť a dodnes sa s tým nevie vyrovnať. Podľa informácií uvedených v článku biskup však vyvinul obrovský tlak na riaditeľa televízie, aby ostal materiál neodvysielaný.

„Rozhodli sme sa podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, nakoľko medializované vyjadrenia neobsahujú priamo meno biskupa, no viaceré indície by mali relevantným orgánom jeho identifikáciu umožniť. V trestnom oznámení sme tieto informácie uviedli. Dúfame, že vzhľadom na závažnosť týchto obvinení budú orgány činne v trestnom konaní skutočne konať, a to bez zbytočného odkladu,“ informoval právnik IĽP Daniel Grejták.

Zdroj: Getty Images

Inštitút ľudských práv (IĽP) je občianske združenie, členská, ľudsko-právna organizácia. Cieľom IĽP je podporovať rovný prístup k deklarovaným ľudským právam pre všetkých bez ohľadu na pohlavie, rasu, národnosť, vek, sexuálnu orientáciu, zdravotný či sociálny stav. Hlavné kampane a projekty: Väzni svedomia, Spravodlivosť vo vojne proti terorizmu, študentská súťaž To si píš!, Homofób roka, Blog Ľudské práva a Export smrti.

Miroslav Kocúr sa narodil v roku 1969, vyštudoval Teologickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1995 ho vysvätili za rímskokatolíckeho kňaza. V roku 2003 sa z tejto služby rozhodol odísť. Je ženatý a má dve deti.

V roku 2001 ho kontaktovali slovenskí seminaristi. Obete mali podľa ich slov 21 až 23 rokov, čiže nešlo o zneužívanie maloletých osôb. Boli zneužívaní svojimi nadriadenými v kňazskom seminári priamo na Slovensku, a to tak, že ich predstavení si ich pozývali k sebe domov, kde boli sami a kde ich vyzývali, aby sa spoločne sprchovali, prípadne sa predstavení nechali obchytkávať pod zámienkou, že sa nevládzu postarať o svoju osobnú hygienu, vošli k nim do vane a podobne. Seminaristi o tom informovali aj vtedajšieho biskupa, píše Denník N.