Odhalenie, ktoré môže zatriasť celou NAKA: Údajný plán vraždy podnikateľa, unikli nahrávky

Nahrávka inkriminovaného rozhovoru mala byť zhotovená deň po granátovom útoku. Podľa Bránika na nej počuť hlasy podnikateľa Martina Cibulku (objednávateľa vraždy), ktorý je dominantným poskytovateľom internetu v Detve a okolí a Vladimíra Krnáča (sprostredkovateľa vraždy), bývalého policajta.

"Objednávateľ vraždy na nahrávke opakovane prejavuje veľkú nespokojnosť s tým, akým spôsobom bola potenciálna obeť upozornená na to, že sa ju pokúšajú zavraždiť a zároveň sa sťažuje, že tento spôsob “varovania” priťahuje k nemu neželanú pozornosť - reč je o vhodení granátu pred firmu nádejnej obete. ...sprostredkovateľ zmieňuje dlhodobé systematické pozorovanie životných návykov obete a tiež to, že ho realizujú profesionáli: explicitne hovorí o “VLKOCH”, ktorými sú v žargóne mafie dominujúcej v Podpoľaní nazývaní príslušníci NAKA. Tí mali byť podľa sprostredkovateľa aj jej vykonávateľmi a tiež podľa neho hrozila dekonšpirácia operatívcov kvôli opakovanej prítomnosti konkrétnych osôb a automobilov na mieste pozorovania," píše Bránik.

Tvorcom nahrávky je údajne samotný Vladimír Krnáč, ktorý sa rozhodol poistiť a v budúcnosti tak mal materiál na to, aby mohol Cibulku vydierať. Krnáčovou chybou bolo, že originálne záznamové zariadenie nechal na mieste, odkiaľ sa "dostalo do rúk ľudí, ktorí dobre vedeli, čo je Vladimír Krnáč zač". "Diktafón sa na dlhý čas ocitol v úschove v trezore hodnoverného človeka z prostredia justície, ktorý ho ukryl nepoznajúc jeho obsah. Okrem nezmanipulovaných dátových súborov obsahuje aj fyzické dôkazy vrátane odtlačkov prstov na batériách a stôp DNA," vysvetlil Bránik s tým, že osoba, ktorá diktafón do tejto úschovy odovzdala, poverila osobu z prostredia justície odovzdať ho do jeho rúk v situácii, ktorú presne popísala.

Keď sa Bránik oboznámil s obsahom nahrávok, pristúpil k zabezpečeniu fyzického dôkazu tak, "aby sa ocitol v jurisdikcii iného štátu EÚ a aby všetky úkony potrebné k preukázaniu pravosti nahrávok vykonali ich zložky, nakoľko s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou sa niektorí príslušníci slovenskej polície a iných bezpečnostných zložiek opakovane a dlhodobo podieľali na príprave závažnej trestnej činnosti, vrátane prípravy vraždy a výstražného útoku granátom, vynášania informácií zo spisov, porád a stretnutí realizovaných v utajenom režime a množstva ďalších porušení zákona".

"Ďalšie nahrávky nachádzajúce sa na tomto zariadení svedčia okrem iného o tom, že podozriví z objednávky vraždy a ďalších trestných činov páchaných proti obeti boli aktívne oboznamovaní príslušníkmi NAKA z rezidentúry Banská Bystrica a operatívnymi pracovníkmi kriminálnej polície vo Zvolene o obsahu porád týkajúcich sa práve vyšetrovania uvedených káuz, alebo o postoji členov vyšetrovacieho tímu k vine či nevine páchateľov," dodal Bránik.

Podľa blogera Martin Cibulka pravosť nahrávok popiera, a to aj napriek tomu, že sa nikdy reálne neoboznámil s ich obsahom. V osobnom rozhovore však mal neskôr pripustiť, že ide o jeho hlas na celej nahrávke. Písomne sa zase priznal iba k časti nahrávky a zvyšok je podľa neho počítačovo upravený. Nakoniec vylúčil, že šlo celkovo o jeho hlas. Aj v prípade ďalších nahrávok popiera, že ide o jeho hlas. Vladimír Krnáč "pravosť na rozdiel od výpovede pred vyšetrovateľom nahrávky nepoprel a ani to že bol osobou, ktorá diktafón zadovážila a používala na nahrávanie Cibulku. (...) Nepoprel ani, že diktafón obsahuje množstvo ním zhotovených nahrávok, ktoré sa okrem dvoch pokúsil neúspešne vymazať," uviedol Bránik.

Celý prípad je však oveľa komplikovanejší, ťahá sa už niekoľko rokov, súvisí s podvodnými konaniami, snahou o únos Ďurkoveho syna, zastavenými trestnými stíhaniami a skloňujú sa v ňom aj mená napojené na politické štruktúry. Martin Cibulka má mať totiž vplyvných kamarátov a známych. Bránik uvádza, že toto je len začiatok a slabý odvar toho, čo sa ešte chystá zverejniť. V pokračovaní sa vraj posunie o level vyššie, až na úroveň Úradu vlády a Najvyššieho súdu. Svojím prvým článkom na blogu chcel demonštrovať, ako ľahko sa dá na Slovensku objednať a zrealizovať vražda.

Tvrdeniami sa zaoberá polícia

"Bránikovými tvrdeniami sa už dlhšie zaoberá polícia, keďže vo veci podal aj trestné oznámenie. Jej hovorkyňa Andrea Dobiášová dodala, že po zverejnení blogu upozornili aj inšpekciu ministerstva vnútra. Tá by teraz mala preveriť, či banskobystrickí policajti nemajú medzi sebou nájomných vrahov," píše v dnešnom článku denník SME. Podľa neho Cibulka tvrdenia o objednávaní vraždy popiera a hovorí, že sa už s Bránikom stretol, aby mu to vysvetlil. „Ani jeden z argumentov a faktov, ktoré som mu predostrel, nezobral vážne a ako som si v jeho blogu prečítal, ignoroval ich,“ napísal Cibulka na svojom facebooku.

Pavel Ďurkove tvrdí, že problémy trvajú už od roku 2004 a pre rôzne útoky podal niekoľko trestných oznámení. „Začalo sa to vyhrážkami, poškodzovaním siete, niekoľkokrát nám prestrihli káble. Za každú cenu nás chceli buď zničiť, alebo nám prebrať zákazníkov,“ povedal Ďurkove pre SME. Útoky naberali na obrátkach. V roku 2012 ktosi umiestnil bombu k serverovni firmy DTnet Detva, ktorú vtedy vlastnil Ďurkove a v roku 2014 hodil pred vchod firmy granát. V Detve sa podľa podnikateľa mečiarovské roky, keď na ulici vládla mafia, nikdy neskončili.

Ďurkove sa rozhodol kvôli obavám o život zo svojich firiem vycúvať a z Detvy sa odsťahoval, naďalej však súdy riešia ešte niekoľko ekonomických sporov medzi ním a Cibulkom. Údajnú objednávku vraždy polícia začala opätovne prešetrovať v tomto roku, ale tentoraz sa ňou zaoberajú nie banskobystrickí, ale bratislavskí policajti. „Síce som vtedy strávil celú noc na stanici, ale začali to riešiť ukážkovo,“ uviedol Bránik.