Neúspešní bratia drogového biznisu: FOTO Poliak pašoval kokaín do Anglicka, naozaj TOTO povedal polícii?!

DOVER - Britská agentúra pre národnú kriminalitu zadržala 47-ročného Poliaka, ktorý sa pokúšal o pašovanie kokaínu do Spojeného kráľovstva. Piotr Chmielowiec, vodič nákladného vozidla, mal kokaín ukrytí v papierových krabičkách od potravín. Obvinený Poliak tvrdí, že si myslel, že v krabičkách je tabak. Drogy v hodnote cca 783 500 eur pašoval v tom istom vozidle ako jeho brat, ktorý v ňom pred dvoma rokmi pašoval 5 kilogramov marihuany.

Poľskému vodičovi nákladného vozidla bol udelený trest odňatia slobody vo výške 9 rokov za pokus o pašovanie kokaínu do Veľkej Británie. Piotr Chmielowiec (47) bol zadržaný pohraničnou strážou 7. augusta v prístave Dover. Polícia informovala, že Chmielowiec prevážal drogy v tom istom vozidle ako jeho brat v januári 2016.

Vodič nákladného vozidla Piotr Chmielowiec (47) Zdroj: Twitter/NCA UK

Britská agentúra pre národnú kriminalitu uviedla, že kokaín bol nájdený v štrnástich papierových krabičkách od potravín.

Chmielowiec pašoval kokaín v 14 krabičkách od potravín. Zdroj: Twitter/NCA UK

Poliak tvrdil, že si myslel, že v krabičkách je tabak a nie drogy. Dodal, že mu bolo nariadené, aby išiel na križovatku 11 na ceste M20 v blízkosti britského mesta Folkestone v Kente, kde by od neho balíčky prevzali.

Vyšetrovateľ odhadol, že ak by sa zadržané drogy dostali na čierny trh do Británie, mali by hodnotu asi 700-tisíc libier, čo je v prepočte zhruba 783 500 eur.

Zdroj: Twitter/NCA UK

Chmielowiecov brat dostal 20-mesačný trest odňatia slobody za pokus o pašovanie piatich kilogramov marihuany, ktoré mu zadržala polícia v tom istom vozidle v zime 2016.