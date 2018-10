David (†62) zomrel v Hurgade: FOTO Anita si myslí, že otcove orgány predali na čiernom trhu

LONDÝN - Humphriesovci z Veľkej Británie vycestovali ho egyptskej Hurgady v prvej polovici septembra. Davida (†62) však začala trápiť bolesť na hrudi. Hotelový lekár ho poslal do nemocnice, z ktorej odišiel len s antibiotikami. Bohužiaľ, o štyri dni na to skolaboval. Keď telo nebožtíka dorazilo späť do Anglicka, chýbalo v ňom srdce i obličky. Jeho dcéra Anita sa domnieva, že ich vyňali zlodeji orgánov a následne ich speňažili na čiernom trhu.

V egyptskom letovisku Hurgada v destinácii Makadi Bay zomrel ďalší Angličan. David Humphries (†62), otec štyroch detí, sa hral so svojimi vnúčatami v hotelovom bazéne.

David sa však ešte predtým sťažoval na bolesť hrude. Z toho dôvodu ho 13. septembra prehliadol hotelový lekár, ktorý ho poslal na vyšetrenie do tamojšej nemocnice. Tú navštívil v nasledujúci deň, no dlho sa v nej nezdržal. Dôchodca odišiel len s nasadenými antibiotikami.

Žiaľ, o štyri dni neskôr, keď sa David hral v bazéne s vnúčatami, skolaboval. Krátko po prevoze do nemocnice zomrel.

Obchod s ľudskými orgánmi

Jeho najbližší sa ani nestihli spamätať z jeho smrti a už museli čeliť ďalšej rane. Davidovo telo prišlo do Veľkej Británie o mesiac neskôr, a to bez srdca i obličiek. Zistilo sa to pri súdnej pitve, o ktorú požiadala rodina nebožtíka, pretože mala pochybnosti o zdravotnej starostlivosti, ktorá bola Davidovi poskytnutá v egyptskej nemocnici. „V Egypte veria, že človek nemôže byť pochovaný bez srdca. Preto nerozumiem, ako to mohol niekto našej rodine urobiť,“ povedala pre britský denník jeho dcéra Anita.

Rodina nevylučuje možnosť, že Davidove orgány boli speňažené na čiernom trhu. „Už nedôverujeme nikomu. Keď telo prišlo, dozvedeli sme sa, že nie je v stave, v ktorom by sme ho mali vidieť. V ten moment sme spozorneli. Srdce by nám naznačilo, ako otec zomrel. Žiaľ, to sa už ale nikdy nedozvieme,“ povedala Anita.

Humphriesovci sa tak obrátili na britské úrady. Nemocnica, v ktorej senior poslednýkrát vydýchol, tvrdí, že telo odovzdala nedotknuté. „Rodine britského občana, ktorý zomrel 18. septembra v Hurgade, pomáhame. Naši zamestnanci v Káhire požiadali egyptskú stranu o informácie o prípade,“ uviedol hovorca britského ministerstva zahraničia.