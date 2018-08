Vyšetrovanie vraždy Valka ukončené: Detaily ako zabili Valka, tieto náhody stále vyvolávajú otázky

BRATISLAVA - Vyšetrovanie vraždy právnika Ernesta Valka je oficiálne zo strany polície ukončené s tým, že vyšetrovateľ podal návrh na obžalobu dvoch obvinených, Jozefa R. a Jaroslava K. Povedal to na dnešnej tlačovej konferencii nový riaditeľ národnej protizločineckej jednotky Národnej kriminálnej agentúry Branislav Zurian.

Vyšetrovatelia aj naďalej tvrdia, že smrť Ernesta Valka nebola vražda na objednávku, ale náhoda, ku ktorej došlo pri lúpeži. Vyšetrovací spis je je v súčasnosti na Generálnej prokuratúre, ktorá rozhodne o ďalšom postupe v tomto prípade.

Podľa svedeckých výpovedí mal na Valka strieľať Jozef R., pričom právnika zasiahol jedným výstrelom do hrude. Vražedná zbraň bola vo vodnej nádrži neďaleko Pezinka, kde ju našli v roku 2017 vyšetrovatelia. V prípade, že Jozefovi vinu dokážu, hrozí mu 20 až 25 rokov väzenia. Druhý obvinený je Jaroslav K., ktorému hrozí za trestný čin lúpeže trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov.

Motívom bola lúpež

Podľa Zuriana je vylúčený akýkoľvek iný motív ako lúpež. Zároveň pochválil políciu za dobre vykonanú prácu. "Chcel by som pochváliť všetkých policajtov, ktorí pracovali na tomto prípade za dobre vykonanú prácu. Vyšetrovanie bolo oficiálne ukončené s návrhom na podanie obžaloby," povedal Zurian. Vyšetrovatelia pracovali s viacerými verziami, no nakoniec potvrdili lúpežné prepadnutie. "Preverovali sme viacero verzií, ale potvrdila sa tá najpravdepodobnejšia, lúpežného prepadnutia," dodal Zurian.

Prácu polícia a vyšetrovateľov pochválila aj ministerka vnútra Denisa Saková. „Som nesmierne rada, že aj napriek počiatočnej dôkaznej núdzi sa polícií vďaka ich tvrdej a vytrvalej práci podarilo objasniť trestný čin, ktorý traumatizoval spoločnosť takmer 8 rokov“ povedala ministerka Saková.

Obvinení sa údajne v októbri 2010 dohodli na lúpeži v dome právnika s tým, že skutok vykonajú za jeho prítomnosti. Sledovali jeho dom a každodenné zvyklosti. V inkriminovaný deň najskôr cez okenný rám vpustili do domu neznámu chemickú látku a potom, čo sa Valko vrátil domov a otvoril okná, aby zápach vyvetral, vnikli do jeho domu, pričom ho Jozef R. následne usmrtil výstrelom do hrudníka. Po skutku páchatelia prehľadali jeho dom, kufrík, zobrali Valkovu legálne držanú strelnú zbraň a odišli.

Ernesta Valka zavraždili 9. novembra 2010 v jeho dome v Limbachu. Bývalý predseda Ústavného súdu SR bol jedným z najvplyvnejších právnikov a venoval sa viacerým citlivým kauzám. O tom, že motívom vraždy bola lúpež a páchateľmi lupiči, ktorých Valko prekvapil, hovoril už dávnejšie bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak.

Rekonštrukcia vraždy

Ešte v januári vykonali vyšetrovatelia spolu s obvinenými rekonštrukciu Valkovej vraždy priamo v jeho dome v Limbachu. Na mieste boli prítomní kukláči a policajti uzatvorili celý okolitý priestor.

Rekonštrukcia Valkovej vraždy trvala takmer 4 a pol hodiny, na streche sa nachádzali ostreľovači a príchod eskorty sledoval policajný vrtuľník.

Detaily lúpeže

Podľa vyšetrovateľov sa mali obvinení dohodnúť na prepadnutí Ernesta Valka v jeho dome z dôvodu, že nosí domov väčšie sumy peňazí. Za tým účelom mali sledovať jeho dom a správanie. 8. novembra 2010 mali obvinení pred príchodom Ernesta Valka vojsť na jeho pozemok a do domu vstreknúť cez rám okna zapáchajúcu chemickú látku a čakať na jeho príchod.

Po tom, čo prišiel do domu, no neotváral, aby ju vyvetral, mali obaja obvinení z miesta činu odísť a zopakovať ho večer približne o 18.00 hod. Ernest Valko prišiel okolo 18.30 hod. a keď otvoril vstup do domu z terasy, nato Jozef R. mal vytiahnuť zbraň, dať pokyn Jaroslavovi K. a obaja obvinení sa mali rozbehnúť k domu, vojsť dnu, následne mal Jozef R. vystreliť na Ernesta Valka a spôsobiť strelné poranenie ľavej strany hrudníka, ktorému podľahol.

Jozef R. mal následne zobrať krátku strelnú zbraň, ktorú mal poškodený v legálnej držbe a Jaroslav K. mal prehľadať jeho osobné veci. Keď žiadnu očakávanú hotovosť, kvôli ktorej prišli, nenašiel, obaja obvinení z miesta činu ušli. Cestou zahodili strelenú zbraň do vodnej nádrže Kotliny, ktorou bol zastrelený poškodený. Jozef R. mal zahodiť aj zbraň Ernesta Valka v blízkosti svojho bydliska a to do vodnej nádrži Kučišdorf v Pezinku.

Ministerka ocenila vyšetrenie prípadu

Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) ocenila vytrvalú prácu polície v prípade objasnenia vraždy Ernesta Valka. "Som nesmierne rada, že aj napriek počiatočnej dôkaznej núdzi sa polícii vďaka ich tvrdej a vytrvalej práci podarilo objasniť trestný čin, ktorý traumatizoval spoločnosť takmer osem rokov," povedala Saková. Informoval o tom tlačový odbor rezortu vnútra.