Krvavý útok medveďa: FOTO Ján bol so psom na hubách, šelme vošiel do teritória, pes len štekal

Útok medveďa na hubára.

Zdroj: Reprofoto/Tvnoviny

MARTIN - Slovák Ján Skrisa sa vybral so svojím psom na huby do stredoslovenských lesov. Namiesto húb však našiel medveďa. Ako sám priznal, pochybil on, pretože omylom vliezol do húštia, kde mala šelma teritórium. Hubár skončil v martinskej nemocnici s dvoma tržnými ranami.