Hrôza na rybačke: FOTO Peter prišiel o kus stehna, v noci ho napadla medvedica, prehovoril o útoku

Rybár si uprostred noci odskočil

Rybačka v Gôtovanskej zátoke pri brehu Liptovskej Mary sa obrátila na horor po tom, čo sa kamaráti v noci uložili do stanu. Peter si odskočil na malú potrebu. Od stanu bez prešiel cca 40 metrov. „Keďže bol spln, ani som si baterku nerozsvecoval. Začul som fučanie, no to už bolo neskoro, ale rozbehol som sa k vode,“ povedal rybár pre Noviny.sk.

Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk

Medvedica sa po útoku stratila v lese

Peter sa pravdepodobne dostal na miesto, kde mala medvedica svoje mladé, ktoré sa prišli k vode napiť. Keďže rybár pre medvedicu predstavoval hrozbu, rozbehla sa za ním. Vtom Peter zakopol a medvedica mu zahryzla do nohy tak, že mu vytrhla kus stehenného svalu. Petrov krik zobudil jeho kamarátov, ktorí k nemu okamžite pribehli. Šelma sa medzitým stratila v húštine.

Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk

Vystrašení rybári hodili do lesa delobuch

Pri pohľade na svojho zakrvaveného kamaráta však dokázali zachovať chladnú hlavu. Petra vytiahli z vody na breh a poskytli mu prvú pomoc. „Zastavili krvácanie stiahnutím nad ranou. Tiež sa báli, aby sa ten medveď nevrátil, tak hodili delobuch,“ spomína napadnutý rybár.

Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk

Napadnutého Petra ešte čaká plastická operácia

Petra museli v nemocnici okamžite operovať. Rana na jeho stehne mala takmer 30 centimetrov. Po štyroch zákrokoch ho však čakajú ešte ďalšie, pričom bude musieť podstúpiť aj plastickú operáciu.

Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk

Na rybačku mala ísť aj Petrova manželka so synom

Napadnutý rybár priznal, že incident sa mohol skončiť ešte horšie. Na rybačku vraj mala ísť aj jeho manželka s ich 3-ročným synčekom. „Neviem si predstaviť, aké by to malo následky, keby ten malý chlapec mal ísť so mnou v noci cikať,“ povedal otrasený rybár, ktorý je aj aktívny poľovník. „Jednoznačne treba dať medveďa do plánu lovu,“ myslí si Peter.

Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk

Tamojší hospodár ľudí na výskyt medveďov upozorňuje

K útoku medvedice sa vyjadril aj rybársky hospodár Roman Gemzický, ktorý ľudí vždy upozorňuje, aby si na medvede dávali pozor. „Pri každom predaji povolenky upozorňujem ľudí na možnosť stretu s medveďom. Sledovali sme tu medvede, ale nikdy nedošlo k ataku,“ informoval Gemzický s tým, že ľudia by vôbec nemali čistiť ryby pri vode a hádzať vnútornosti do kríkov, pretože rybina medveďov obzvlášť láka.