Posilnili sa alkoholom a túžili po zverstve: Na všetko mohla doplatiť nevinná žena

"Obvinená dvojica mala v stredu (8.8.) vo večerných hodinách v Ľuboticiach prepadnúť 37-ročnú ženu z Hermanoviec. V čase okolo 21.50 h v blízkosti Vihorlatskej ulice v priľahlom kroví mladíci pristúpili k žene, ktorá v kríkoch čupela a vykonávala malú potrebu. Násilím sa zmocnili jej pásovej tašky, takzvanej ľadvinky, ktorú mala zapnutú okolo svojho pása. Jeden z mladíkov ženu sotil do chrbta, následkom čoho spadla na zem, a druhý jej rukami pritlačil hlavu na zem tak, aby sa nemohla postaviť. Chlapec, ktorý do nej sotil, jej následne odopol ľadvinku, v ktorej mala peňaženku s finančnou hotovosťou, osobné doklady, tri mobilné telefóny, USB kľúč, lieky a ďalšie veci v celkovej hodnote 50 eur," uviedol Džobanik.

Potom obaja mladíci z miesta utiekli. Poškodená žena sa rozbehla za mladíkom, ktorý jej vzal ľadvinku, dobehla ho a zobrala mu ju. "Prepadnutej žene nevznikla žiadna škoda ani zranenia. Krátko nato policajti zadržali jedného z mladíkov, 14-ročného chlapca z Hermanoviec, a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Pri zadržaní bol podrobený dychovej skúške na alkohol s pozitívnym výsledkom 0,54 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje 1,13 promile. Po druhom bolo vyhlásené pátranie, pričom policajti ho zadržali v priebehu nasledujúceho dňa. Aj on bol umiestnený do cely policajného zaistenia," doplnil krajský policajný hovorca. Vyšetrovateľ vypracoval podnet na vzatie oboch obvinených do väzby.