Nešťastie pri Topoľčanoch: FOTO Robo (†30) zmenil prudko smer jazdy, smrteľná zrážka

Nešťastie sa stalo v utorok asi o ôsmej hodine ráno na obchvate mesta Topoľčany. Ako potvrdila hovorkyňa nitrianskych policajtov Renáta Čuháková, na ceste došlo k tragickej nehode osobného a nákladného auta. "Z doposiaľ nezistených príčin došlo k čelnej zrážke vozidla BMW a nákladného ťahača," ozrejmila policajná hovorkyňa.

Zdroj: polícia

Na mieste zasahovali do niekoľkých minút od ohlásenia privolaní záchranári. "Muž pri nehode utrpel zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom a lekár musel konštatovať smrť. Záchranári na mieste ešte ošetrili pacienta s vysokým krvným tlakom, prevoz do nemocnice potrebný nebol," uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchranárov Alena Krčová.

Podľa našich informácií Robo za volantom bavoráka krátko pred smrteľnou zrážkou zmenil náhle smer jazdy. "Okolnosti tragédie, ako aj miera zavinenia sú predmetom vyšetrovania," uzavrela Čuháková.

