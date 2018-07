FOTO Tragédia pri Michalovciach: Maroš (†48) s Ivanou (†38) vrazili do stĺpa, na mieste mŕtvi

ZALUŽICE - Neopísateľná tragédia sa stala v noci na dnes v michalovskom okrese. Auto, v ktorom sa viezol Maroš (48) a Ivana (38), zišlo z cesty a nasledoval desivý náraz do stĺpa. Žiaľ, obaja členovia posádky zahynuli.

Nešťastie sa stalo krátko po polnoci v katastri obce Zalužice. Ako opísala hovorkyňa košických policajtov Lenka Ivanová, podľa doterajších zistení 48-ročný Michalovčan smerujúci na Seate Ibiza od Sobraniec na Michalovce na začiatku Zalužíc z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, potom prešiel cez chodník a narazil do betónového stĺpu. V jazde pokračoval, až narazil do bilbordu stojaceho na súkromnom pozemku rodinného domu v Zalužiciach.

Zdroj: polícia

Na miesto dorazili pohotovo privolaní záchranári. "Obe osoby utrpeli vážne zranenia, ktorým na mieste nehody podľahli. Lekár už, žiaľ, mohol skonštatovať len smrť," uviedol Jozef Minár za Operačné stredisko záchranárov.

"Pri dopravnej nehode došlo k pretrhnutiu 3 káblov elektrického vedenia, v dôsledku čoho bola prerušená distribúcia elektrickej energie pre niekoľko domácností," dopnila policajná hovorkyňa s tým, že na aute bola predbežná škoda vyčíslená na 3 tisíc eur, škoda na bilborde na tisíc eur a oplotení rodinného domu na 300 eur. Prítomnosť alkoholu bude zisťovaná pri nariadenej pitve. "Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Presná príčina nehody, bližšie okolnosti i miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania," uzavrela Ivanová.