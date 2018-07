Tragédia na dovolenke v Grécku: Natalie (†37) zjedla kuracie mäso, o pár hodín zomrela

Nešťastie sa stalo minulý rok v auguste. Rodina z britského mesta Harpenden odcestovala na grécky ostrov Korfu 13. augusta 2017. Vdovec Stewart 29. júla pre britský spravodajský denník popísal, ako sa ich dvojtýždňová dovolenka zmenila na nočnú moru.

Na úvod uviedol, že boli ubytovaní v hoteli, ktorý mal niekoľko reštaurácií. „Hotel mal dve alebo tri reštaurácie. Bol tam aj bufet s reštauráciou, kde sme celá rodina jedli spolu. S Natalie sme sa dohodli tak, že sa budeme striedať. Jeden z nás vždy strážil deti a jedol svoje jedlo, druhý sa zatiaľ postavil do radu na lepšie jedlo,“ vysvetlil vdovec Stewart Rawnsley.

Zdroj: Getty Images

Natalie v ten večer zjedla krvavé mäso

Muž spomína, že Natalie zarezala do mäsa a to bolo ešte krvavé. „Ja a naši chlapci sme si dali cestoviny, chlieb a párky. Natalie mala na večeru niečo iné. Jedla kura, šalát a krevety,“ povedal s tým, že jeho žena sa vrátila k stolu, keď už oni jedli. „Zarezala do kuracieho mäsa a vystrekla z neho krv,“ krúti hlavou Stewart, podľa ktorého zjedla len niekoľko súst, pričom to jedlo potom odniesla. Následne sa vrátila s iným mäsom, ktoré už bolo v poriadku.

Zdroj: Getty Images

Netrvalo dlho a Natalie sa začala sťažovať, že sa necíti dobre. Boli tri hodiny ráno, keď sa Stewart zobudil na to, že jeho manželka zvracia. Jej stav sa však v priebehu 36 hodín výrazne zhoršil. „O siedmej ráno prišiel lekár a Natalie diagnostikoval gastroenteritídu. Povedal nám, aby sme sa rozdelili, aby som sa ja i deti nenakazili,“ povedal Stewart. Jeho manželke sa začali v tele tvoriť aj krvné zrazeniny.

Stewart vyšetrovateľom povedal, že poslúchol lekára a vzal deti na raňajky. Potom išli plávať. Po pár hodinách sa vrátil za manželkou, aby ju skontroloval, jej stav sa ale nijako nezlepšil. Usúdil tak i lekár, ktorý o 11. hodine nariadil, aby bola prevezená do tamojšieho zdravotného centra. „Okolo 23. hodiny večer mi na dvere zaklopal lekár, ktorý videl moju ženu o siedmej ráno. Povedal mi, aby som sa rýchlo obliekol, že musíme ísť do nemocnice. Ja som si ale myslel, že moju manželku ráno prepustia,“ povedal.

Zdroj: Getty Images

Nemocnica na Korfu, v ktorej Natalie ležala, bola vzdialená asi 70 kilometrov od hotela. Stewart so smútkom opísal, že keď uvidel svoju ženu na nemocničnom lôžku, krvácala so všetkých otvorov. „Ležala na konci miestnosti a okolo nej stálo osem ľudí. Keď ma zaregistrovala, bola rada, že ma vidí. Samozrejme, bola rozrušená. Veľmi ju boleli nohy a na tele mala niekoľko červených škvŕn,“ opísal Stewart.

Na Korfu za ňou prišli aj jej brat s neterou. Vedúca sestra vyšetrovateľom povedala, že pacientku chcela presunúť do nemocnice na pevnine, ktorá je vraj lepšie vybavená. Turistka ležala na jednotke intenzívnej starostlivosti a upadla do bezvedomia.

Zdroj: Getty Images

Stewart s jej bratom sa z nemocnice ani nepohli. „Okolo jednej hodiny ráno sme si s jej bratom všimli, že sa niečo deje na srdečnom monitore. Okamžite sme zavolali pomoc. Pribehli zdravotníci a my sme museli opustiť miestnosť,“ opísal situáciu vdovec. „Obaja sme stáli za dverami asi 10 minút. Potom vyšla vedúca sestra a ospravedlnila sa nám, že nemohla urobiť viac. Natalie zomrela,“ dodal.

K prípadu sa vyjadril aj expert na infekcie Sebastien Lucas, ktorý vysvetlil, že všetko sa odvíja od génov. „Záleží na tom, aké máte gény. Aby som to zjednodušil, vyzerá to tak, že pani Rawsleyová mala zlé gény,“ myslí si Lucas, ktorý predpokladá, že ide o E.Coli infekciu.

Zdroj: Getty Images

„Je reálne, že pochádzala z nedovareného kuraťa. Existuje šanca, že začne produkovať DIC (Diseminovaná intravaskulárna koagulopatia, teda porucha zrážanlivosti krvi). Hneď ako sa to začne diať, už vám nie je pomoci. Pokiaľ sa takýto pacient začne sťažovať, že mu je zle, do jedného dňa je po ňom,“ vysvetlil expert. Dodal, že Natalie je už treťou osobou, ktorá počas minulého roka zomrela na túto infekciu.

Prečítajte si aj: Osudová chyba, ktorá stála Paulu (†37) život: TOTO na dovolenke nikdy nerobte!