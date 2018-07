Občan Nórska na Slovensku korumpoval: Referentka dostala auto, mobil či jedálenský stôl

Cudzinec podplatil študijnú referentku Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave, aby zabezpečila nelegálny prestup jeho štyroch kamarátov z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského na Lekársku fakultu SZU. Javad sa ku korupcii priznal a s prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry uzavrel dohodu o vine a treste, ktorú súd schválil. Rozsudok je právoplatný, pretože súčasťou dohody je záväzok obvineného, že sa voči nemu neodvolá.

Referentka pre zahraničných študentov na SZU postupovala v rozpore so študijným programom materskej univerzity. Javad jej pritom predložil fotokópie falošných dokladov a referentka prestup Javadových kamarátov administratívne zabezpečila v akademickom roku 2015/2016. Boli prijatí na SZU na študijný program General Medicine, hoci na prestup nesplnili školou stanovené podmienky.

Javad Razzaq za korupciu dostal súhrnný trest, pretože senát ŠTS mu do toho musel zarátať aj predošlé odsúdenie. Občana Nórska už predtým uznali súdy v Bratislave za vinného z vydierania a podvodu, za čo mu uložili nepodmienečný trest štyri roky. Razzaq ako študent medicíny v Bratislave sa štyrom kamarátom chválil, že má známosti a za peniaze dokáže zabezpečiť ich prestup z jednej lekárskej fakulty na druhú. Dvaja z kamarátov mu dali požadované čiastky, dvaja nie a preto ich k tomu nútil vydieraním. Vydieraní vec oznámili a Javada odsúdili aj za podvod.

Pri vyšetrovaní potom vyšlo najavo aj podplácanie študijnej referentky na SZU, ktoré Javad spáchal v nezistenom čase v roku 2015 do marca 2016 v Bratislave. Referentke Alexandre ako úplatok dal notebook Asus, mobilný telefón Samsung, ojazdené auto Peugeot. Referentka k tomu dostala aj jedálenský stôl so šiestimi stoličkami, stolík pod televízor a vitrínku do obývačky.

Odsúdený Nór si trest odpyká v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Do výkonu trestu sa mu započítava aj pobyt vo väzbe od 29.marca minulého roku.