Dušan zabil svoju družku, súd rozhodol: Deväť rokov nepodmienečne

BANSKÁ BYSTRICA – Trest deväť rokov odňatia slobody nepodmienečne za zabitie družky potvrdil dnes odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici pre 66-ročného dôchodcu Dušana Hutyru z tohto mesta. Uznali vinu zo zločinu neúmyselného zabitia chránenej osoby. Predseda senátu vydal príkaz na jeho dodanie do výkonu trestu, pretože obžalovaný sa na odvolacom konaní ospravedlnil.

Tragédia sa stala v Banskej Bystrici 31. mája 2015 večer po spoločnom popíjaní alkoholu v byte, v ktorom obaja bývali. Dušan Ivetu napadol fyzicky. Spôsobil jej viaceré krvné podliatiny, ako aj zlomeniny rebier s roztrhnutím pohrudnice a poranenie sleziny so šokom a vykrvácaním do dutiny brušnej. Obžalovaný na prvostupňovom súde opakovane vyhlásil, že je nevinný a Ivetke neublížil. V čase útoku na ňu nebol doma, ale na prechádzke so psom.

Žili spolu desať rokov, staral sa o ňu a platil za ňu aj hypotéku na byt, dlžoby a iné. V záverečnej reči uviedol, že jej tri razy zachránil život, pretože najprv si podrezala žily na rukách, potom si pustila plyn a do tretice vbehla medzi autá na frekventovanej ulici. Bola nezamestnaná, pila alkohol. Dostal ju aj na protialkoholickú liečbu, ale Iveta nevydržala a kombinovala lieky s alkoholom. Podľa svedkov Dušan družku zbil aj v minulosti.

Súd Dušanovi Hutyrovi uložil aj ochranné protialkoholické liečenie ústavnou formou, pretože skutok spáchal pod vplyvom alkoholu. Trest si odpyká v ústave s minimálnym stupňom stráženia.

Po odvolacom konaní syn nebohej pre médiá povedal, že trest je podľa neho malý. Dodal, že obžalovaný sa mu za smrť matky nikdy neospravedlnil. Obhajca Tomáš Rosina uviedol, že zvážia podanie dovolania ako mimoriadneho opravného prostriedku.