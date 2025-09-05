Princezná Kate ŠOKOVALA zmenou imidžu: NOVÝ účes... Fanúšikovia si myslia, že ide o PAROCHŇU!

LONDÝN - Princezná Kate (43) prekvapila novým imidžom. Sociálne siete ale zaplavili komentáre, podľa ktorých nejde o prirodzenú zmenu farby či účesu, ale o parochňu. Kým jedni tvrdia, že je to s istotou parochňa, iní princeznú bránia a vyzývajú k empatii po náročnom období, ktorým si prešla.
Princezná z Walesu, Kate Middleton, sa po dlhej letnej prestávke ukázala na očiach verejnosti. Na návšteve londýnskeho Prírodovedného múzea všetkých zaujala novým vzhľadom. Jej vlasy boli viditeľne svetlejšie a upravené do jemných vĺn. Z tmavohnedého odtieňa sa stala mäkká blond, ktorá jej dodala šmrnc.
Napriek tomu, že mnohí fanúšikovia obdivovali princezninu premenu, internet sa okamžite zaplnil špekuláciami. Mnohí si všimli, že vlasy nepôsobia prirodzene, a tak sa naskytali otázky, či náhodou nejde o parochňu. „Som si dosť istá, že toto je parochňa“ alebo „Je to parochňa? Nech ju Boh žehná," zaznelo v komentárovej sekcii.
Ďalší dodali, že ak je to naozaj parochňa, je to smutné, no zároveň priznali, že Kate je aj tak nádherná. Niektorí vyjadrili ľútosť, že sa vzdala tmavších vlasov, ktoré jej podľa nich pristali viac, a poznamenali: „Mám radšej jej tmavé vlasy... toto vyzerá ako parochňa.“ Našli sa však aj takí, čo ju bezohľadu na jej zdravotný stav skritizovali.
Niektorí písali, že takáto farba jej nepristane a pôsobí unavene a staršie. Na druhej strane sa ozval aj opačný tábor, ktorý princeznú bránil a vyzýval k väčšej láskavosti. Objavili sa komentáre zdôrazňujúce, že nezáleží na tom, či ide o jej prirodzené vlasy, parochňu alebo príčesky – dôležité je, že Kate je krásna a jej svetlo žiari zvnútra.
Iní pripomenuli, že princezná má za sebou náročné obdobie a že by si zaslúžila skôr empatiu než kritiku: „Aj keby to bola parochňa, nechajte ju. Už si prešla dosť náročnou liečbou. Prejavte trochu empatie.“ Princeznej Kate bola začiatkom minulého roka jej diagnostikovaná rakovina. Celý uplynulý rok sa tak niesol v znamení obáv a ťažkého boja so smrteľnou chorobou.
