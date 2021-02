Porotkyňa Talentu oslávila 50-tku: Ako NAHÁ čerešnička na torte!

LONDÝN - Vek je len číslo! To rozhodne platí aj v prípade britskej moderátorky Amandy Holden, ktorá je mnohým známa najmä ako jedna z tvárí obľúbenej šou Britain´s Got Talent. Kráska v týchto dňoch oslávila 50. narodeniny a pri tej príležitosti si pre fanúšikov a priaznivcov pripravila originálny darček.

Britská herečka a moderátorka Amanda Holden pôsobí od roku 2007 aj ako jeden z porotcov talentovej šou Britain´s Got Talent, ktorú vysiela stanica ITV. Sympatická blondínka má na sociálnej sieti Instagram 1,6 milióna followerov, s ktorými sa ochotne delí i o svoje súkromie.

Amanda Holden oslávila 50. narodeniny. Zdroj: Instagram

V týchto dňoch oslávila 50. narodeniny a gratuláciami ju zahrnuli nielen jej najbližší, ale tiež množstvo kolegov a fanúšikov. „Ako sa toto stalo? Polstoročie... Čas tak uteká. Ďakujem vám za všetky vaše milé a láskavé správy. Môj manžel Chris a moje úžasné dievčatá ma rozmaznávajú a stále to pokračuje. Priatelia mi poslali množstvo správ a darčekov, vďaka ktorým je môj deň špeciálny. Už sa neviem dočkať, keď to veľkolepo oslávime, keď sa to konečne bude dať. 50-ku mám celý rok a bude to skvelá párty,” napísala šťastná Amanda.

Aj ona samotná si pre priaznivcov pripravila darček. Zverejnila totiž vydarené fotografie, na ktorých pózuje "posadená" na veľkej poschodovej torte. Špeciálnu pozornosť si vyslúžil záber, na ktorom pózuje celkom nahá. Nuž, päťdesiatka v niektorých prípadoch nie je žiaden vek!

Amanda Holden ako nahá čerešnička na torte. Zdroj: Instagram