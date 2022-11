Moderátorke bolo zjavne CHLADNO: Štýlový outfit, ale… Tie trčiace BRADAVKY neprehliadnete!

Galéria fotiek (3) Amanda Holden

Zdroj: Profimedia

LONDÝN - Polovica novembra napovedá, že už vonku môžeme očakávať chladné počasie. No moderátorka Amanda Holden (51) si zrejme tento fakt ešte neuvedomila. Do ulíc Londýna si totiž vyšla v outfite, ktorý bol síce štýlový, no zároveň bolo vidno, že jej bola aj veľká zima... A že nemá podprsenku. Tie trčiace bradavky boli neprehliadnuteľné!