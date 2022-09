Nezbedné PRSIA známej moderátorky: Podprsenku síce mala, ale… ÚPLNE ZBYTOČNE!

Galéria fotiek (2) Amanda Holden ukázala viac ako chcela.

Zdroj: Profimedia

LONDÝN - Po letných prázdninách hlásili v týchto dňoch návrat k povinnostiam nielen deti, ale aj mnohí pracujúci. Po letnej prestávke sa do práce vrátila aj moderátorka a porotkyňa Britain's Got Talent - Amanda Holden (51). Do televízneho štúdia si to namierila vo výrazne ružových úpletových šatách... No hoci bolo evidentné, že pod nimi má podprsenku, bolo to úplne zbytočné!