Porotkyňa talentovej šou ohuruje fotkami v BIKINÁCH: Po 50-tke má TELO ako BOHYŇA!

LONDÝN - Moderátorka a dlhoročná porotkyňa šou Britain's Got Talent Amanda Holden (51) pravidelne dokazuje, že letné mesiace si vie naozaj vychutnať. Momentky z jej letných dobrodružstiev navyše často zdieľa na svojich sociálnych sieťach, z čoho majú radosť hlavne jej fanúšikovia.

V Britain's Got Talent je porotkyňou od roku 2007. V 90-tych rokoch sa objavila v niekoľkých seriáloch, v ktorých si však zahrala iba menšie úlohy. Rovnako moderovala televízne šou, ako napríklad Superstar. Takisto sa venuje aj spevu. V roku 2020 vydala svoj prvý album s názvom Songs from My Heart.

Aj napriek tomu, že minulý rok oslávila okrúhle 50. narodeniny, Amanda nemá najmenší problém ukázať svoje vypracované telo celému svetu. Svojou dokonalou postavou sa často chváli aj na Instagrame.

Hlavne počas letných dní nie je na jej profile núdza o zábery, ktorými poteší veľké množstvo svojich fanúšikov. Moderátorka rozhlasovej relácie Heart Breakfast v posledných dňoch zverejnila niekoľko záberov a videí, na ktorých pózuje iba v bikinách.

Od roku 2004 tvorí pár s producentom Chrisom Hughesom, s ktorým sa zosobášili v roku 2008. Spolu majú dve dcéry, staršiu Alexu (16) a mladšiu Hollie (10). V roku 2011 spolu čakali syna Thea, ale Amanda o svoje nenarodené dieťa prišla.