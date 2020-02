MIMORIADNY ONLINE Prvý prípad nákazy koronavírusom len 55 km od Bratislavy! V Taliansku rastie počet obetí

prvý prípad potvrdili v Estónsku aj v Dánsku

susedná Viedeň taktiež hlási prvý potvrdený prípad, zrejme pribudne aj druhý

na Slovensku vyšetrili celkovo 113 vzoriek, mali negatívny výsledok

v Taliansku hlásia 17 mŕtvych

ONLINE

20:00 ZAHRANIČIE V Európe je momentálne 19 mŕtvych, z toho 17 v Taliansku, kde sa v piatok 21. februára vyskytol prvý prípad úmrtia Európana na chorobu COVID-19, a dva vo Francúzsku.

19:35 ZAHRANIČIE Taliansko hlási ďalšie tri úmrtia na nový koronavírus, počet obetí tak v tejto krajine vzrástol na 17, informovali miestne úrady. Nakazených je potvrdené 650.

19:00 ZAHRANIČIE Švajčiarsko dnes oznámilo, že v krajine sú tri nové prípady nákazy koronavírusy. Tamojšie úrady celkovo evidujú štyroch nakazených.

18:30 ZAHRANIČIE V rakúskej metropole Viedeň sa potvrdili ďalšie dva prípady infikovania novým typom koronavírusu SARS-CoV-2.

17:25 ZAHRANIČIE Z hotela H10 Costa Adeje Palace na kanárskom ostrove Tenerife, kde je od pondelka kvôli koronavírusy izolovaná tisícka ľudí, môže dnes od 17:00 SEČ odísť 130 turistov.

17:00 ČESKO V Plzenskom kraji doteraz podstúpilo testy na koronavírus 25 ľudí, všetky boli negatívne. V dvojtýždňovej domácej karanténe je preventívne niekoľko desiatok ďalších ľudí, ktorí pricestovali z rizikových oblastí Ázie či Európy. Medzi ľuďmi, ktorí sú v karanténe, sú napríklad študenti Západočeskej univerzity v Plzni, ktorí sa tento týždeň vrátili zo stáže v Iráne, povedala hovorkyňa univerzity Šárka Stará.

16:30 ČESKO Český premiér Andrej Babiš na sociálnej sieti uverejnil snímku z jeho návštevy nemocnice Na Homolce.

​

16:27 ZAHRANIČIE Predstavitelia WHO na brífingu informovali, že k dnešnej 06.00 h SEČ Čína nahlásila WHO 78.630 prípadov ochorenia COVID-19 vrátane 2747 úmrtí. Mimo Číny sa vyskytlo 3474 prípadov nákazy a 54 úmrtí v 44 krajinách.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron počas návštevy verejnej fakultnej nemocnici La Pitié-Salpetriere v Paríži. Zdroj: TASR/Martin Bureau,Pool via AP

16:16 ČESKO K panike, ktorú vyvoláva koronavírus, sa vyjadrili aj českí hasiči. "Vzhľadom k veľkému počtu otázok novinárov aj verejnosti, a pretože nechceme prispievať k nadmernej panike, nevidíme dôvod, prečo dávať obyvateľom našej krajiny odporúčania na predzásobovanie sa konkrétnymi potravinami. Od podobných odporúčaní sa v tejto chvíli dištancujeme," odkázal Hasičský záchranný zbor ČR na sociálnej sieti.

16:15 SLOVENSKO Aktuálne v rámci call centra funguje deväť telefonických liniek, ktoré sú prístupné pre verejnosť 24 hodín sedem dní v týždni. Rovnako je k dispozícii e-mailová adresa novykoronavirus@uvzsr.sk.

16:14 SLOVENSKO Celkovo 113 vzoriek vyšetrených na ochorenie COVID-19, teda nový koronavírus, malo negatívny výsledok. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotníctva SR, pričom doplnilo, že vo štvrtok boli známe výsledky 22 vzoriek takisto s negatívnym výsledkom.

16:05 ZAHRANIČIE Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uviedol, že epidémia koronavírusu je v rozhodujúcom bode. Krajiny vyzval k znásobeniu snáh, aby sa zamedzilo šíreniu obávaného vírusu. Dôvodom je, že má pandemický potenciál.

15:58 ČESKO Paniku z vírusu potvrdzuje aj dianie v susednej Českej republike. Realitou sa stávajú prázdne regály v oddeleniach trvanlivých potravín v niektorých supermarketoch.

15:56 MAĎARSKO Maďarsko by v prípade priaznivých okolností vyslalo lietadlo na ostrov Tenerife, odkiaľ by prepravilo piatich maďarských občanov, ktorí boli umiestnení do karantény v jednom z tamojších hotelových komplexov. Podľa internetového vydania týždenníka Heti Világgazdaság to vo štvrtok v Budapešti povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí Tamás Menczer.

15:45 ČESKO Brnenská fakultná nemocnica vylúčila podozrenie na koronavírus u ďalšieho pacienta.

15:41 SLOVENSKO Infektológia michalovskej nemocnice je štandardne pripravená na zvládanie aj náročných epidémií tak, ako sa to ukázalo i pri nedávnej epidémii osýpok. Uviedla to komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková.

Dvojica nosí rúška počas prechádzky na námestí Sv. Petra vo Vatikáne. Zdroj: SITA/AP Photo/Gregorio Borgia

15:40 SLOVENSKO Nové správy z Michaloviec. Komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková potvrdila, že pacient, u ktorého vzniklo podozrenie z nakazenia koronavírusom, bol hospitalizovaný na infektológii michalovskej nemocnice. Výsledky laboratórnych testov však ochorenie nepotvrdili.

15:37 ZAHRANIČIE Obávaným vírusom sa nakazil v Nemecku aj lekár, ktorý sa predtým stretol s dvanástimi pacientmi.

15:34 ZAHRANIČIE Kanada potvrdila ďalší prípad koronavírusu. Počet nakazených sa v krajine zvýšil na trinásť.

15:27 ZAHRANIČIE Britská banka Standard Chartered, ktorá sa sústreďuje na ázijské trhy, za minulý rok vykázala výrazný rast zisku pred zdanením, ale upozornila, že pokrok pri napĺňaní jej plánov v oblasti zisku pravdepodobne spomalí šírenie nového koronavírusu.

15:26 ZAHRANIČIE Novým typom koronavírusu sa v Iráne nakazila aj viceprezidentka Masúmeh Ebtekarová. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP s odvolaním sa na noviny Iran Daily. V Iráne v priebehu 24 hodín potvrdili ďalších sedem úmrtí, ku ktorým došlo v dôsledku nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2. Okrem úmrtí bolo vo štvrtok hlásených aj ďalších 106 prípadov nákazy.

Masúmeh Ebtekarová Zdroj: TASR/AP Photo/Michel Euler

15:20 SLOVENSKO V prípade, že máte otázky, neváhajte kontaktovať Úrad verejného zdravotníctva SR. "Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR zriadili pre otázky verejnosti súvisiace s ochorením COVID-19 telefonické linky s nepretržitou prevádzkou (24 hodín/7 dní v týždni)," pripomínajú na sociálnej sieti.

​

15:15 SLOVENSKO Hovorkyňa ružomberskej nemocnice Petra Dišková informovala, že výsledky rodiny z Veličnej, ktorá sa vrátila z lyžovačky z Talianska, budú známe až zajtra dopoludnia. "Budeme vás okamžite informovať," vyzdvihla.

Na letiskách nie je pohľad na ľudí s rúškami ničím výnimočným. Snímka z letiska v izraelskom Tel Aviv. Zdroj: SITA-AP Photo/Ariel Schalit

15:14 ZAHRANIČIE/ SLOVENSKO Základom je podľa centrálnych bankárov aj pri narábaní s hotovosťou dodržiavať základné odporúčania odborníkov. „Proti novému koronavírusu by sa mali uplatňovať základné ochranné opatrenia podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie, vrátane častého umývania rúk,“ uvádza na sociálnej sieti NBS.

15:13 ZAHRANIČIE/ SLOVENSKO Eurosystém pravidelne skúma možný vplyv výroby a obehu eurobankoviek na verejné zdravie. A to aj v súvislosti s vírusmi. Uvádza to Národná banka Slovenska s odvolaním sa na informácie od Európskej centrálnej banky. „Zatiaľ nie je dokázané, že by sa koronavírus šíril prostredníctvom eurobankoviek,“ uvádza centrálna banka.

15:12 ZAHRANIČIE Podľa analytika Saxo Bank Christophera Dembika trhy teraz začínajú premietať do cien pravdepodobnosť, že vírus bude mať ekonomické dopady aj po skončení prvého kvartálu tohto roka a že budeme vidieť lokálne ohniská infekcie podobné tým v Taliansku a Španielsku, čo dočasne naruší ekonomické vzťahy.

15:10 SLOVENSKO Nový koronavírus je podľa guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra určite negatívnym rizikom aj pre európske ekonomiky, netreba však prepadať panike. Ako uviedol po štvrtkovom rokovaní vládneho kabinetu, na Slovensku sa zatiaľ negatívne vplyvy šírenia vírusu v rámci hospodárstva neprejavujú.

14:58 ZAHRANIČIE Prvý test preukázal vo štvrtok nakazenie novým druhom koronavírusu u ďalšieho pacienta v rakúskej metropole Viedeň, odkiaľ iba krátko pred tým hlásili prvý potvrdený prípad. Informovala o tom tlačová agentúra APA.

Situácia na letisku Soekarno-Hatta v Indonézii. Veriaci, ktorí mali v pláne odlet do Saudskej Arábie, sa tam zrejme nedostanú, keďže krajina cudzincom zakázala vstup. Zdroj: SITA/AP Photo/Tatan Syuflana

14:36 ZAHRANIČIE V Rusku sú v karanténe stovky ľudí. Vláda zasahuje proti potenciálnym nosičom v Moskve. Na karanténne opatrenia úrady využívajú technológiu rozpoznávania tvárí.

14:35 ZAHRANIČIE Rusko zaviedlo odchyt a odstrel túlavých zvierat v rámci série opatrení proti koronavírusu. Správu priniesla agentúra Reuters. Organizácie venujúce sa ochrane zvierat ruské opatrenie označili za "hlúpe, nevedecké a jednoducho kruté". Moskovský virológ Nikolaj Nikitin uviedol, že neexistuje nijaký dôkaz, že túlavé psy alebo mačky mohli prísť do kontaktu s koronavírusom a preniesť ho na ľudí.

14:30 SLOVENSKO Vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne prijali v súvislosti s podozrením na koronavírus štyroch pacientov. Dvoch po negatívnych testoch prepustili. Dvaja zostávajú hospitalizovaní, čaká sa na výsledky testov.

14:17 ČESKO O ďalšom vývoji situácie týkajúcej sa šírenia koronavírusu rokovala vo štvrtok česká Epidemiologická komisia. Minister zdravotníctva Adam Vojtěch vyzýval na ostražitosť, ale varoval aj pred panikou. "Musíme byť ostražití, ale na akúkoľvek paniku nie je dôvod," povedal a dodal, že riziko výskytu choroby v ČR je nepochybne vysoké, napísal portál Novinky.cz.

​

14:05 SLOVENSKO V UNLP Košice nie je zatiaľ žiaden potvrdený prípad koronavírusu. "Na klinike infektológie a cestovnej medicíny sú momentálne hospitalizované 4 osoby s ľahkým respiračným infektom. Ich vzorky posielame do Brarislavy," informovala hovorkyňa zariadenia Ivana Vaněková.

14:00 ZAHRANIČIE Koronavírus ovplyvňuje aj svet športu. Medzinárodná hokejová federácia zrušila turnaj hokejistov do 18 rokov, ktorý sa mal uskutočniť v bulharskej Sofii. Zúčastniť sa mali aj športovci z Číny.

13:50 ZAHRANIČIE V Iráne zomrelo na nákazu koronavírusom 26 ľudí. Za deň pribudlo 106 nových prípadov. Aktuálne celkovo hlásia 245 nakazených.

13:45 ČESKO V susednom Česku doteraz testovali 135 vzoriek na nový koronavírus. Niektoré z nich dokonca opakovane. Ani v jednom z prípadov sa nákaza našťastie nepotvrdila.

13:30 ZAHRANIČIE Grécko oznámilo ďalšie dva prípady nákazy koronavírusom za posledných 24 hodín.

Preventívne opatrenia platia aj pre Južnú Kóreu. Zdroj: SITA/AP Photo/Ahn Young-joon

13:29 SLOVENSKO Cestujete z oblastí nákazy? Vyskytli sa u vás príznaky koronavírusu? Prečítajte si, ako postupovať.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

13:27 ZAHRANIČIE Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok vyhlásil, že Francúzsko sa pripravuje na skok v počte nakazených koronavírusom. "Budeme sa s tým musieť vyrovnať, ako budeme najlepšie vedieť," dodal podľa tlačovej agentúry AFP Macron.

13:26 SLOVENSKO Pozrite si cestovné odporúčanie v súvislosti s koronavírusom.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

13:25 ZAHRANIČIE Šéf Úradu pre civilnú ochranu Angelo Borelli potvrdil, že severotaliansky región Lombardsko hlási 37 vyliečených pacientov. Tri osoby sa vyliečili v Ríme.

13:23 SLOVENSKO Správa štátnych hmotných rezerv v súčinnosti s Ministerstvom zdravotníctva SR a Úradom verejného zdravotníctva SR predložila návrh doplnenia o zdravotnícke pomôcky nevyhnutné pre potreby zdravotníctva SR a zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľstva SR pred hroziacou pandémiou s dôrazom na epidémiu spôsobenú koronavírusom.

Materiál definuje aj konkrétne počty jednotlivých ochranných prostriedkov, napríklad stanovuje doplnenie pohotovostných zásob o 148.500 jednorazových ochranných oblekov, 480.0000 chirurgických rukavíc či 192.000 návlekov na obuv pre nemocničné zariadenia v SR.

13:20 SLOVENSKO Pohotovostné zásoby SR sa doplnia o zdravotnícke pomôcky, ktorým bola v štruktúre hmotných rezerv vytvorená samostatná kategória. Návrh na doplnenie materiálovej skladby pohotovostných zásob vo štvrok schválila vláda.

13:19 SLOVENSKO Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou koronavírusu? Odborníci odporúčajú nasledujúce rady.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

13:17 SLOVENSKO V súvislosti s koronavírusom Slovensko zavedie kontroly áut na hraniciach s Rakúskom. Oznámil to premiér Peter Pellegrini.

13:15 ZAHRANIČIE Pápež pre chorobu obmedzil svoj program. K povahe jeho choroby sa Vatikán nevyjadril.

13:11 ČESKO České aerolínie s okamžitou platnosťou pozastavili priame letecké spojenia medzi Prahou a juhokórejským Soulom.

13:05 ZAHRANIČIE V Taliansku hlásia smrť ďalších dvoch ľudí, ktorí mali pozitívne testy na koronavírus. Počet obetí epidémie teda stúpol na 14. V krajine evidujú 528 nakazených. Informovala o tom agentúra ANSA.

13:00 ZAHRANIČIE Británia oznámila vo štvrtok ďalšie dva prípady nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čím sa ich počet v krajine zvýšil na 15.

Ľudia nosia masky aj v centre Teheránu. Zdroj: SIRA-AP Photo/Ebrahim Noroozi

12:45 SLOVENSKO Premiér Peter Pellegrini tiež potvrdil, že laboratórnych vyšetrení na Slovensku bolo viac ako 90. „Čakáme na ďalšie vzorky,“ povedal Pellegrini s tým, že na ministerstve zdravotníctva bude zriadený krízový štáb.

12:40 SLOVENSKO V michalovskej nemocnici čakajú na výsledky 91. slovenského pacienta, u ktorého je obava z nakazenia koronavírusom. Ide o muža, ktorý pracuje v humenskej firme, vrátil sa z Talianska, kde bol vraj navštíviť svojho otca. U príbuzného sa údajne mal potvrdiť obávaný vírus. Muž, ktorý aktuálne leží v nemocnici, mal mať vysoké horúčky. Výsledky testov budú známe dnes.

12:22 SLOVENSKO Pre chrípku a akútne respiračné ochorenia platí od štvrtka v Nemocnici A. Leňa v Humennom zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach. Informovala o tom komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková. "Zákaz návštev platí do odvolania," doplnila.

12:18 SLOVENSKO V súvislosti s hrozbou koronavírusu budú od piatka (28.2.) na troch medzinárodných letiskách SR vykonávať zdravotnú kontrolu každého prichádzajúceho pasažiera. Informovali o tom zástupcovia štátu po štvrtkovom rokovaní Bezpečnostnej rady SR.

12:13 ZAHRANIČIE Ministerstvo zahraničných vecí SR upozorňuje na opatrenia, ktoré zaviedli Nový Zéland a Austrália v súvislosti so šírením koronavírusu. Pokiaľ cestujúci navštívili počas posledných 14-ich dní kontinentálnu Čínu, bude im odopretý vstup, ak nie sú občania alebo rezidenti týchto krajín. Rezort diplomacie o tom informoval na svojej webovej stránke.

12:05 SLOVENSKO Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí František Ružička uviedol, že rezort upravil režim fungovania veľvyslanectiev v krajinách, kde sa vyskytol koronavírus. "Na jednotlivých zastupiteľských úradoch v zahraničí prijímame kroky, upozorňujeme a dávame informácie pre našich pracovníkov aj klientov, ktorí prichádzajú," vyjadril sa.

12:00 SLOVENSKO Štátne hmotné rezervy sú okamžite pripravené reagovať na pomoc občanom v súvislosti s koronavírusom. Podpredsedníčka Správy štátnych hmotných rezerv Lucia Gocníková to uviedla vo štvrtok pred zasadnutím Bezpečnostnej rady SR. „Predkladáme na bezpečnostnú radu návrhy v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva a o všetkom vás budeme informovať," konštatovala.

11:40 ZAHRANIČIE Guvernér severotalianskej Lombardie Attilio Fontana oznámil verejnosti, že bol v kontakte so spolupracovníčkou, ktorá mala pozitívny test na koronavírus. Fontana zostane nasledujúcich 14 dní v karanténe.

11:35 ZAHRANIČIE Pre dva nové prípady koronavírusu v Spojenom kráľovstve uzavreli základnú školu v britskom Derbyshire. U jedného z rodičov žiakov bola potvrdená infekcia, úrady tiež potvrdili, že jedno z detí, ktoré navštívili Taliansko a Tenerife, má pozitívne výsledky testov.

11:29 ZAHRANIČIE Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air pozastavila všetky spoje smerujúce do talianskych miest, informovala vo štvrtok agentúra MTI s odvolaním sa na webovú stránku týchto aeroliniek. Na stránke Wizz Air-u nie je možné objednať letenky v období od 10. marca do 4. apríla do Ríma, Bologne, Katánie, Neapola, Milána a do Bari.

Kým sa Európa trasie pred koronavírusom, naši zdravotníci sa fotia Zdroj: Tip čitateľa

11:05 SLOVENSKO U ženy hospitalizovanej v Banskej Bystrici sú výsledky na koronavírus negatívne.

11:00 SLOVENSKO Policajný prezident Milan Lučanský pred zasadaním Bezpečnostnej rady SR uviedol: "Zatiaľ sme prijali v súvislosti s koronavírusom všetky opatrenia."

10:55 SLOVENSKO Hlavný hygienik Ján Mikas potvrdil nemennosť stavu pred štvrtkovým rokovaním Bezpečnostnej rady SR. "Na Slovensku denne vyšetríme päť až desať vzoriek,“ uviedol Mikas. V prípade, že by sa objavil pozitívny nález, slovenskí hygienici majú dohodu s laboratóriom v Berlíne, ktoré uskutoční potvrdenie takejto pozitívnej vzorky. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) nevylúčil, že po odporúčaní necestovať z dôvodu rizika koronavírusu do Talianska by mohlo prísť ďalšie, týkajúce sa iných krajín.

10:44 RAKÚSKO Viedeň má prvý potvrdený prípad koronavírusu. 72-ročný muž je chorý, čo potvrdili testy. Nachádza sa na izolačnej stanici Rudolfstiftung vo Viedni-Landstrasse.

10:35 ZAHRANIČIE Ženu v Japonsku v stredu pozitívne otestovali na koronavírus už druhýkrát. Podľa úradov ide o prvý podobný prípad. Správu priniesol britský denník The Guardian. Ženu z japonskej Osaky prvý raz pozitívne otestovali koncom januára. Z nemocnice ju prepustili 1. februára. Japonské ministerstvo zdravotníctva informovalo, že ide o prvý prípad v Japonsku, keď sa už vyliečený pacient znova nakazil vírusom. Niekoľko podobných prípadov zaznamenali v epicentre nákazy v Číne. "Keď už máte infekciu, môže zostať nečinná s minimálnymi príznakmi, kým sa jej nepodarí dostať do pľúc," uviedol profesor Philip Tierno z lekárskej fakulty Newyorskej univerzity. Tierno dodal, že o novom víruse SARS-CoV-2 stále nevieme veľa. "Nie som si istý, či je vírus dvojfázový. To by znamenalo, že hoci sa môže zdať, že pacient je vyliečený, môže sa objaviť znovu," povedal.

10:30 SLOVENSKO Michalovská nemocnica prijala v stredu pacienta, Taliana, ktorý striedavo pracuje vo svojej rodnej zemi a na Slovensku. Muž má podozrenie na nákazu koronavírusom. Výsledky laboratórnych testov ešte nie sú známe. Viac v článku.

Zdroj: Profimedia

10:15 ZAHRANIČIE Estónsko potvrdilo vo štvrtok prvý prípad nákazy koronavírusom. Nakazený sa údajne nedávno vrátil z Iránu. Informovali o tom agentúry TASS a Interfax s odvolaním sa na estónske úrady. "Hovoríme o mužovi s trvalým pobytom v Estónsku, ktorý ale nie je občanom Estónska," povedal podľa agentúry Interfax estónsky minister sociálnych vecí Tanel Kiik. "Podľa mojich informácií je (pacient) občanom Iránu," dodal Kiik pre estónsku televíziu.

Zdroj: SITA/AP

10:14 ZAHRANIČIE Dánsko potvrdilo vo štvrtok prvý prípad nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Nakazený muž sa vrátil z dovolenky zo severného Talianska, ktoré sa stalo epicentrom nákazy. Oznámil to dánsky inštitút verejného zdravia, informovala agentúra AFP. "Ide o človeka, ktorý sa 24. februára vrátil z lyžovačky spolu so svojou manželkou a synom, a odvtedy vykazoval symptómy ako kašeľ a vysokú teplotu," uviedol inštitút. Pacient bol pozitívne testovaný na koronavírus, u jeho manželky a syna lekárske testy výskyt koronavírusu nepotvrdili, dodal inštitút. Muž sa cíti relatívne dobre a je v domácej izolácii spolu so svojou rodinou.

Zdroj: SITA/AP

10:13 ZAHRANIČIE V Japonsku zatvárajú školy a škôlky. Predstavitelia japonského mesta Osaka rozhodli, že v reakcii na šírenie nového koronavírusu SARS-CoV-2 budú musieť byť uzatvorené všetky materské, základné a stredné školy.

Zdroj: SITA/AP

10:12 ZAHRANIČIE Irán oznámil vo štvrtok ďalšie úmrtia na respiračné ochorenie spôsobované novým druhom koronavírusu, čím ich celkový počet stúpol na 22. Počet nakazených sa medzitým zvýšil na 141

10:12 SLOVENSKO V Bratislave vyšetrili už 60 pacientov. "Doteraz u nás vyšetrenie na koronavírus absolvovalo 60 pacientov, ani u jedného sa výskyt nepotvrdil," potvrdila pre Topky hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v Bratislave Eva Kliská.

10:00 ČESKO Fakultná nemocnica Brno ohlásila ďalšieho pacienta s podozrením na koronavírus, pre ČTK to uviedol hovorca nemocnice Pavel Žára.

9:30 ZAHRANIČIE Výletnú loď Diamond Princess, ktorá je v karanténe v japonskom prístave Jokohama, dnes opustilo deväť Srbov. Ich druhé testy boli negatívne.

Prázdne metro v Miláne Zdroj: SITA/AP

9:20 ZAHRANIČIE Koronavírus sa v Európe doteraz objavil v 18 krajinách a zatiaľ si vyžiadal 14 životov, z toho 12 v Taliansku. Tam sa v piatok 21. februára vyskytol prvý prípad úmrtia Európana. Dvaja ľudia zomreli vo Francúzsku.

Zdroj: Profimedia

9:00 ZAHRANIČIE Police v supermarketoch v Taliansku a Rumunsku zívajú prázdnotou, zákazníci nakupujú v panike pred karanténou. V Nemecku sa včera vlak zastavil na dve hodiny, rad pohotovostných pracovníkov na stanici testoval cestujúcich vracajúcich sa z Talianska. Existujú tiež obavy, že jeden nemecký pacient mohol infikovať nespočetné množstvo ďalších osôb po účasti na karnevalových večierkoch a po prehliadke v nemocnici v dňoch predtým, ako sa dostal do karantény vo vážnom stave. Vojak nemeckého letectva bol tiež testovaný pozitívne po kontakte s mužom, ktorého manželka pracuje v materskej škole a má tiež pozitívne testy na koronavírus.

8:30 ZAHRANIČIE Koronavírus už zasiahol všetky kontinenty okrem Antarktídy. V stredu potvrdili prvý prípad v Brazílii, z európských krajín hlási prvý výskyt aj Norsko, Dánsko, Severné Macedónsko, Estónsko, Grécko a Rumunsko.

Zdroj: Profimedia

8:00 ZAHRANIČIE V Chorvátsku boli doposiaľ infikovaní traja ľudia, na koronavírus testujú 150 pacientov. Doteraz bola potvrdená infekcia koronavírusom u troch ľudí, dvojčiat, ktoré sú v nemocnici v Záhrebe a mladíka, ktorý pracoval v talianskej Parme a je v izolácii v nemocnici v Rijeke. Ministerka zdravotníctva tvrdí, že matka mladého muža nevykazuje žiadne príznaky. Opakované testovanie mladého dievčaťa, ktoré bolo infikované koronavírusom v Chorvátsku, bolo opäť negatívne a dievčinu prepustili z nemocnice.

7:30 ZAHRANIČIE V Japonsku zaútočil koronavírus dvakrát na rovnakého človeka. Týždne po úspešnom zotavení sa v stredu opäť nakazila žena, ktorá pracuje ako sprievodkyňa v Ósake. Podobný prípad podľa agentúry Reuters hlási aj Čína. Asi 40-ročná Japonka bola po prvý raz pozitívne testovaná na koronavírus v januári, ale 1. februára sa uzdravila a bola z nemocnice prepustená. V stredu však bol jej test na prítomnosť koronavírusu opäť pozitívny. Minister zdravotníctva Katsunobu Kató na základe tohto zistenia uviedol, že Japonsko bude naďalej monitorovať zdravotný stav „vyliečených“ pacientov. „Ak je človek raz nakazený, infekcia v ňom zjavne pretrváva a jeho zdravotný stav sa môže znovu zhoršiť,“ vysvetlil profesor medicíny Philip Tierno. Dodal, že okolo koronavírusu stále panuje veľa nejasností. V Japonsku se zatiaľ objavilo 186 prípadov nákazy. Na jej následky v Japonsku zomrelo sedem ľudí, štyria z nich cestovali na výletnej lodi Diamond Princess, ktorá kotví v Jokohame v karanténe. Koronavírusom sa po celom svete doteraz nakazilo takmer 82-tisíc ľudí. Na jeho následky zomrelo takmer 2 800 ľudí.

Zdroj: Profimedia

6:45 ZAHRANIČIE Južná Kórea a Spojené štáty vo štvrtok oznámili, že pre šírenie koronavírusu na juhu Kórejského polostrova odkladajú na neurčito každoročné spoločné vojenské cvičenie, ktoré sa malo uskutočniť v prvej polovici tohto roka. Podľa agentúry Jonhap ide o vôbec prvý prípad odkladu týchto spoločných manévrov zo zdravotných dôvodov.

Väčšina z celkového počtu nakazených aj z nových prípadov (307), sa koncentruje v meste Tegu na juhovýchode krajiny a jeho okolí, ktoré je epicentrom nákazy v Južnej Kórei. V tomto meste, ležiacom 300 kilometrov juhovýchodne od Soulu, žije približne 2,5 milióna obyvateľov.

Zdroj: SITA/AP Photo/Lee Jin-man

Viac ako polovica nových potvrdených prípadov nákazy súvisí s veľkým cirkevným zborom so sídlom neďaleko Tegu, ktorý má viac ako 210.000 členov. Chorobe najnovšie podľahol 74-ročný pacient, ktorý má taktiež napojenie na túto cirkev.

V metropole Soul doposiaľ hlásili 55 prípadov nákazy a z druhého najväčšieho mesta Pusan 58. Americké jednotky v Južnej Kórei v stredu oznámili, že sa koronavírus potvrdil u amerického vojaka slúžiaceho na základni Camp Carroll približne 30 kilometrov severne od Tegu. Ide o prvý potvrdený prípad nákazy u príslušníka americkej armády.

Zdroj: SITA/AP Photo/Lee Jin-man

6:30 Americký prezident Donald Trump poveril v stredu viceprezidenta Mikea Pencea, aby koordinoval opatrenia proti šíreniu nového typu koronavírusu v USA. Zároveň však vyhlásil, že obyvateľom Spojených štátov hrozí len "veľmi malé" riziko, informovala agentúra AFP.

"Mike bude spolupracovať s profesionálmi a lekármi a so všetkými, čo sú súčasťou tímu," vyhlásil Donald Trump na tlačovej konferencii v Bielom dome. Zdôraznil, že "riziko hroziace Američanom zostáva veľmi nízke vďaka všetkému, čo sme už urobili". Spojené štáty sú podľa neho "veľmi, veľmi pripravené" zvládnuť rýchlo sa šíriaci vírus.

Spomedzi 15 Američanov, ktorým doposiaľ vírus diagnostikovali, sa už päť plne uzdravilo a ôsmi sú v procese uzdravovania, zdôraznil prezident. Prítomní experti Amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) uviedli, že očakávajú ďalší nárast počtu prípadov nákazy v USA. Donald Trump súčasne prisľúbil, že na boj s koronavírusom je pripravený venovať toľko prostriedkov, koľko bude potrebné. Prezident už začiatkom tohto týždňa informoval Kongres, že na tento účel bude vláda potrebovať 2,5 miliardy dolárov. V stredu však vyhlásil, že je ochotný od Kongresu akceptovať aj viac finančných prostriedkov.

"Sme na to veľmi, veľmi pripravení, sme pripravení na všetko... aj keby došlo k epidémii väčších rozmerov," ubezpečil šéf Bieleho domu. Podľa vlastných slov je v tejto súvislosti pripravený zvážiť ďalšie cestovné obmedzenia, ktoré by sa týkali krajín najviac postihnutých koronavírusom, ako sú Južná Kórea či Taliansko. K takémuto kroku sa podľa neho pristúpi "v tom správnom čase".

Rumunsko zaznamenalo prvý prípad nákazy

Rumunsko potvrdilo v stredu prvý prípad nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Nakazený muž bol v kontakte s talianskym občanom, ktorý Rumunsko navštívil minulý týždeň. Oznámil to rumunský minister zdravotníctva Victor Costache.

"Pacient, ktorý je v dobrom zdravotnom stave a nevykazuje nijaké symptómy, bude prevezený do bukureštskej nemocnice infekčných chorôb," povedal podľa agentúry AFP Costache na tlačovej konferencii.

U siedmich ďalších osôb, ktoré bývajú na rovnakej adrese ako nakazený, nachádzajúcej sa v župe Gorj na juhovýchode Rumunska, lekárske testy výskyt koronavírusu nepotvrdili. V karanténe však z preventívnych dôvodov strávia nasledovných 14 dní, uviedol Raed Arafat, predstaviteľ ministerstva zdravotníctva. Zdrojom vírusu v Rumunsku je pravdepodobne zmienený Talian, ktorý sa po štvordňovej návšteve Gorj vrátil do vlasti.

Irak zakázal zhromaždenia a cestovanie

Irak zakázal v stredu všetky verejné zhromaždenia a na svoje územie odoprel vstup cestujúcim z Kuvajtu a Bahrajnu. Oznámil to iracký minister zdravotníctva Džafar Aláwí. Takéto opatrenie už Irak zaviedol voči deviatim krajinám, informuje agentúra Reuters.

Zdroj: SITA/AP Photo/Anmar Khalil

Iračania majú momentálne zakázané cestovať do Číny, Iránu, Japonska, Južnej Kórey, Thajska, Singapuru, Talianska, Bahrajnu a Kuvajtu. Cestujúci z týchto krajín majú zároveň zákaz vstupu na územie Iraku.

Aláwí okrem toho nariadil od 27. februára do 7. marca celoštátne zrušenie výučby na školách i univerzitách a tiež zatvorenie kín, kaviarní, klubov a ďalších miest, kde sa zhromažďuje verejnosť. "Všetky zhromaždenia na verejných miestach, a to z akéhokoľvek dôvodu, sú zakázané, pričom príslušné úrady musia prijať všetky opatrenia, aby toto presadili," uviedol Aláwí.

Zdroj: SITA/AP Photo/Anmar Khalil

Saudská Arábia pozastavila púte do Mekky

Saudská Arábia vo štvrtok pozastavila vydávanie víz pre zahraničných moslimov, ktorí chcú vykonať púť do najposvätnejších miest islamu, Mekky a Mediny. Dôvodom sú obavy zo šírenia nového typu koronavírusu, informovala agentúra AFP.

Zdroj: SITA/AP Photo/Amr Nabil

"Dočasne sa pozastavuje vstup do Kráľovstva za účelom vykonania malej púte (do Mekky) a návštevy Prorokovej mešity (v Medine)," uvádza sa v oznámení saudskoarabského ministerstva zahraničných vecí.

Zdroj: SITA/AP Photo/Amr Nabil

Rozhodnutie sa týka tzv. malej púte zvanej umra, ktorú je možné vykonať počas celého roka. V rámci nej prichádzajú do Mekky každý mesiac tisíce moslimských pútnikov z celého sveta. Mnohí z nich zároveň navštevujú aj prorokovu svätyňu v Medine.