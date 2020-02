AKTUÁLNE Podozrenie na koronavírus v Martine: Slováci, ktorí boli hospitalizovaní, poznajú výsledky

V nedeľnej relácii TA3 V politike to naznačil predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD), jeho slová potvrdila aj hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Martin (UNM) Katarína Kapustová.

"Výsledky dvoch pacientov, hospitalizovaných v UNM s podozrením na koronavírus, sú negatívne a muži ho nemajú," uviedla hovorkyňa martinskej nemocnice.

Do Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline prišli vo štvrtok dvaja Slováci, ktorí mali po návrate z Číny príznaky koronavírusu. Hneď po príchode do nemocnice boli izolovaní, aby sa nedostali do styku s ostatnými pacientmi.

Panika podľa svedkov nezvnikla, ostatným pacientom rozdal personál rúška a priestory nemocnice následne dezinfikovali. Mužov previezli do martinskej nemocnice, kde boli hospotalizovaní a bol pre nich vyčlenení zdravotnícky personál, ktorý sa nestaral o iných pacientov.

Prísne opatrenia

Premiér tiež v relácii informoval, že ďalší dvaja slovenskí občania už sú na ceste z Číny a v nedeľu v neskorých nočných hodinách majú prísť do Prahy, kde ich prevezmú slovenské orgány za prísnych bezpečnostných pravidiel.

Títo ľudia budú 14 dní izolovaní na špeciálnom oddelení v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Obe osoby podľa Pellegriniho zatiaľ nejavia príznaky ochorenia. Podľa premiéra by sa mali slovenskí občania pri cestovaní do zahraničia registrovať vo formulári rezortu diplomacie, aby bol prehľad o tom, kde sa nachádzajú.

Potvrdil tiež, že v súvislosti s koronavírusom sa už realizovali cvičenia na bratislavskom letisku. Obom Slovákom s podozrením na koronavírus, ktorých vo štvrtok (30. 1.) večer previezli do UNM, odobrali vzorky biologického materiálu ešte v ten deň. Muži strávili pracovne tri týždne v Číne, asi 1300 kilometrov od epicentra epidémie koronavírusu.

Slovensko je pripravené​

Podľa premiéra je Slovensko na nový vírus dobre pripravené. Štát podľa premiéra situáciu okolo ochorenia monitoruje 24 hodín denne. „Zatiaľ je to pod kontrolou. Ak by sa udialo niečo mimoriadne, sme pripravení ihneď reagovať,“ dodal premiér. Informácie o novom koronavíruse sa môže verejnosť dozvedieť na infolinkách, ktoré zriadil Úrad verejného zdravotníctva SR.

Ide o telefonický a e-mailový kontakt. Informovala o tom hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová. Na e-mail novykoronavirus@uvzsr.sk alebo telefónne číslo 0917 222 682 sa v prípade potreby môže verejnosť obrátiť so svojimi otázkami k tejto téme, prípadne s prosbou o radu. 24-hodinová telefonická linka začala fungovať 27. januára o 15:30.