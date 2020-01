Nový smrteľný vírus desí celý svet: VIDEO Pôrod ženy, ktorá je pravdepodobne nakazená koronavírusom

Nový koronavírus 2019-nCoV, podobný pôvodcovi ochorenia SARS, spôsobuje zápal pľúc a prenáša sa z človeka na človeka. Jeho inkubačná doba je v priemere desať dní, pričom najkratšia registrovaná doba bola len jeden deň a najdlhšia 14 dní.

Video, ktoré sa začalo šíriť v nedeľu na čínskych štátnych médiách, ukazuje zábery z operačnej sály v provincii Chu-pej, ktorá je epicentrom nákazy nebezpečného vírusu. V pozadí hrá povznášajúca melódia a video ukazuje štyroch lekárov v ochrannom oblečení a maske.

Jeden z lekárov odnáša tesne po pôrode plačúce dieťa, aby ho rýchlo dal otestovať. 28-ročná matka dieťaťa, ktorá leží na operačnom stole na záberoch, je totiž podozrivá z toho, že má smrtiaci koronavírus.

Welcome to the world little one! A 28-year-old woman who is highly suspected to have the #WuhanCoronavirus gave birth to a baby in Hubei Province, the epicenter of the outbreak, on Chinese #NewYearsEve. pic.twitter.com/rPIYTC2Ibz