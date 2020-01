Solejmání plánoval vyhodiť americkú ambasádu do vzduchu, tvrdí Trump

"Chytili sme úplné monštrum a odstránili sme ho," povedal Trump pred novinármi počas podujatia v Bielom dome. "Urobili sme to aj z iných zrejmých dôvodov, niekto prišiel o život, zahynul jeden vojak našej armády, len pred týždňom ľudia utrpeli zranenia...," dodal.

Trump sa takto vyjadril po tom, ako iránske revolučné gardy vypálili v stredu v skorých ranných hodinách miestneho času rakety na dve základne v irackých provinciách Anbár a Arbíl, kde sa nachádzajú príslušníci amerických a spojeneckých ozbrojených síl. Útok bol odvetou za minulotýždňové zabitie iránskeho generálmajora Kásema Solejmáního pri cielenom útoku americkej armády blízko letiska v hlavnom meste Iraku.

Zdroj: SITA/AP Photo/K.M. Chaudary

Americký prezident zároveň v tejto súvislosti uviedol, že Spojené štáty zlikvidovali militantov z Daeš, odstavili ich od kontroly nad územím a zabili vodcu Daeš abú Bakra Baghdádího. "Urobili sme Európe veľkú láskavosť," povedal. Zároveň podľa agentúry AP dodal, že chce tiež vidieť viac vojakov NATO na Blízkom východe, keďže problémy v tomto regióne majú medzinárodný dosah. O úlohe NATO hovoril v stredu s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie Jensom Stoltenbergom.

Podľa Trumpa by sa NATO malo rozšíriť aj o krajiny Blízkeho východu. Dokonca navrhol, aby Aliancia, založená pred 70 rokmi, zmenila meno na NATOME, čo je skratka z názvu NATO-Middle East (NATO-Blízky východ).

NATO po Trumpovej výzve zváži svoje možnosti na Blízkom východe

NATO zváži posilnenie svojej úlohy na Blízkom východe, najmä čo sa týka výcvikových misií. Vyhlásil to vo štvrtok generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg po tom, čo americký prezident Donald Trump vyzval NATO na väčšiu angažovanosť v regióne. Informuje o tom agentúra AFP.

Stoltenberg v reakcii na výzvu amerického prezidenta, aby sa transatlantická aliancia "viac zapojila" do procesu v problematickom regióne, uviedol, že to nemusí znamenať veľké nasadenie bojových jednotiek. Poukázal na výcvikové misie vedené Alianciou v Afganistane a Iraku, kde je umiestnených približne 500 vojakov NATO na výcvik miestnych jednotiek. "Pevne verím, že najlepším spôsobom, ako bojovať proti medzinárodnému terorizmu, nie je vždy nasadenie jednotiek NATO v rozsiahlych bojových operáciách," povedal Stoltenberg prítomným novinárom.

Zdroj: SITA/AP Photo/Francisco Seco

"Najlepší spôsob je umožniť samotným tamojším jednotkám bojovať proti terorizmu, a to je presne to, čo robíme v Afganistane, čo robíme v Iraku, ale samozrejme sa môžeme pozrieť na to, či môžeme urobiť viac," dodal. Trump a Stoltenberg v stredu telefonovali po tom, čo šéf Bieleho domu vyzval Alianciu na väčšiu angažovanosť na Blízkom východe počas tlačovej konferencie k iránskemu raketovému útoku na základne využívané americkými vojakmi v Iraku.

Stoltenberg odmietol podrobnejšie uviesť, ako by mohlo NATO posilniť svoju úlohu v regióne, no zdôraznil, že akékoľvek zmeny sa vykonajú po konzultácii so všetkými 29 členskými krajinami, ako aj krajinami Blízkeho východu. NATO už v sobotu, deň po útoku na iránskeho generála Kásema Solejmáního, oznámilo, že zmrazilo činnosť svojej výcvikovej misie v Iraku, ktorá zahŕňa približne 500 inštruktorov a školiteľov z viacerých členských krajín Aliancie. Podľa údajov NATO bola časť personálu výcvikovej misie z dôvodu ich bezpečnosti presťahovaná aj mimo Iraku, no podľa Stoltenberga ide iba o dočasné opatrenie.