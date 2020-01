Trumpovi zmizol úsmev z tváre: Zástupcovia Snemovne doručili do Senátu návrh obžaloby prezidenta

WASHINGTON - Zástupcovia Snemovne reprezentantov amerického Kongresu v stredu oficiálne doručili do Senátu návrh obžaloby prezidenta Donalda Trumpa. Krátko predtým obžalobu pozostávajúcu z dvoch bodov podpísala predsedníčka Snemovne Nancy Pelosiová, informovala agentúra AFP.

"Je tak smutné, tak tragické pre našu krajinu, že nás až do tohto bodu doviedli skutky, ktoré vykonal prezident, aby podkopal našu národnú bezpečnosť, aby porušil prísahu, aby ohrozil bezpečnosť našich volieb," vyhlásila Pelosiová krátko pred podpisom textu obžaloby. Samotný proces s Trumpom na pôde Senátu na základe ústavnej žaloby (impeachmentu) by sa mohol začať už na budúci utorok (21.1.) a súvisiace prípravné kroky by mali byť podniknuté už v najbližších dňoch.

Snemovňa reprezentantov, v ktorej majú väčšinu demokrati, 18. decembra rozhodla o podaní ústavnej žaloby na prezidenta Trumpa vo veci zneužitia právomocí a marenia vyšetrovania vedeného Kongresom. Podanie žaloby súvisí s obvineniami, že Trump zastavil americkú vojenskú pomoc Ukrajine, aby ju donútil spustiť vyšetrovanie proti jeho možnému rivalovi v budúcoročných prezidentských voľbách Joeovi Bidenovi a jeho synovi Hunterovi.

Prezidenta môže uznať za vinného a odvolať z úradu len Senát, kde však majú väčšinu kresiel (53 zo 100) republikáni, ktorí impeachment prezidenta svorne odmietajú. Trump návrh obžaloby v stredu na Twitteri označil za "ďalší podvod" zo strany demokratov.