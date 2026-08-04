ŠOKUJÚCI nález v džungli! Špičková technológia odhalila v Amazonii stopy po MILIÓNOVEJ spoločnosti

WASHINGTON - Archeológovia v juhozápadnej Amazonii objavili takmer 400 doteraz neznámych monumentálnych útvarov vyrytých do zeme. Ako informoval denník The New York Times (NYT), obrazce dokazujú, že tropický prales nebol pred príchodom Európanov nedotknutou divočinou, ale miestom vyspelých a početných spoločností. Geometrické obrazce tvorené priekopami, náspami a vyvýšeninami môžu byť staršie ako 2 500 rokov, uviedli vedci v štúdii zverejnenej v odbornom časopise Nature.
Objavené štruktúry sa nachádzajú predovšetkým v brazílskom štáte Acre blízko hraníc s Bolíviou a Peru. Archeológovia ich označujú ako geoglyfy a majú podobu kruhov, štvorcov, obdĺžnikov či zložitejších geometrických útvarov. Najväčšia z nich zaberá plochu okolo 50 hektárov, väčšina je však oveľa menšia. Niektoré priekopy sú široké až deväť metrov a takmer päť metrov hlboké.
Výskumníci mohli rozsah týchto stavieb odhaliť vďaka leteckému skenovaniu technológií lidar, ktorá pomocou laserových lúčov dokáže preniknúť hustým porastom a vytvoriť presnú mapu terénu. Mnohé z útvarov boli totiž po stáročia ukryté pod nepreniknuteľným amazonským pralesom a neboli viditeľné zo zeme ani z bežných satelitných snímok.
Podľa hlavného autora štúdie Marttiho Pärssinena z Helsinskej univerzity mohli geoglyfy slúžiť predovšetkým ako obradné a spoločenské centrá. Výskumníci vychádzali tiež z ústnych tradícií domorodého národa Apurina, ktorý v oblasti dodnes žije. ,,Sme si pomerne istí, že slúžili na slávnosti, politické udalosti, obrady, tance, hudbu, ale aj súťaže, napríklad loptové hry," povedal Pärssinen. Vedci tieto stavby pripisujú starovekej spoločnosti, ktorú označujú ako Aquiry. Išlo podľa nich pravdepodobne o kultúrne rôznorodé obyvateľstvo s rôznymi jazykmi, ktoré ale spájal spoločný pohľad na svet a podobné náboženské predstavy.
Objav prispieva k prehodnoteniu dlho zakorenenej predstavy, že Amazonia bola pred príchodom Európanov takmer neobývaným pralesom. Historické správy španielskych misionárov a dobyvateľov zo 16. storočia popisovali v niektorých častiach Amazonie rozsiahle sídla a husto osídlené oblasti, ich svedectvá ale neskôr mnohí bádatelia spochybňovali kvôli obrovskému úbytku pôvodného obyvateľstva po príchode Európanov a ich chorôb.
Novšie archeologické výskumy ale čoraz častejšie ukazujú, že pôvodní obyvatelia Amazonie dokázali krajinu výrazne meniť. Vedci v rôznych častiach pralesa objavili pozostatky ciest, kanálov, námestí alebo vyvýšených sídelných plôch. Podľa autorov novej štúdie môžu v oblasti Acre existovať ešte tisíce ďalších podobných útvarov, ktoré doteraz neboli objavené. V čase najväčšieho rozkvetu tejto spoločnosti medzi rokmi 100 až 300 nášho letopočtu mohli podľa vedcov v tejto oblasti žiť až tri milióny ľudí.