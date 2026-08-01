Šok v Hollywoode: Vo veku 85 rokov mieri na OnlyFans! Legendárna herečka všetkým vyrazila dych!

USA - Keď sa povie OnlyFans, väčšine ľudí okamžite napadnú odvážne fotografie a pikantný obsah. O to väčší šok zažili fanúšikovia, keď oznámenie o založení účtu na tejto platforme prišlo od 85-ročnej hollywoodskej legendy Donny Mills.
Herečka, ktorú si diváci pamätajú najmä zo seriálov Knots Landing či General Hospital, sa rozhodla, že aj vo veku, keď mnohé jej rovesníčky dávno odišli do ústrania, skúsi niečo úplne nové. A internet okamžite explodoval.
Donna Mills však rýchlo uťala všetky špekulácie. Hoci je OnlyFans vo svete známy najmä vďaka erotickému obsahu, ona má úplne iné plány.
„Chcem fanúšikom ukázať svoj každodenný život, zákulisie práce, cestovanie a momenty, ktoré na Instagrame bežne nezdieľam,“ vysvetlila herečka. Dodala, že platformu vníma ako spôsob, ako byť s ľuďmi v bližšom a osobnejšom kontakte.
Správa sa okamžite stala virálnou. Sociálne siete zaplavili tisíce komentárov. Zatiaľ čo jedni priznávajú, že ich rozhodnutie prekvapilo, mnohí herečke tlieskajú za odvahu. „Vo veku 85 rokov skúša nové veci. Presne takto má vyzerať život,“ napísal jeden z fanúšikov. Ďalší ju označili za dôkaz, že vek je naozaj len číslo.
Bojovníčka proti predsudkom
Donna Mills pritom nie je v posledných mesiacoch v centre pozornosti prvýkrát. Len nedávno sa stala internetovou senzáciou po tom, ako odpovedala kritikom, ktorí jej vyčítali, že sa vo svojom veku príliš výrazne líči. Herečka zverejnila vtipné video, v ktorom odkázala, že štýl ani ženskosť nemajú dátum spotreby.
„Štýl nemá dátum exspirácie,“ odkázala svojim neprajníkom. Video videli milióny ľudí a stalo sa jedným z jej najúspešnejších príspevkov vôbec.
Herečka tvrdí, že na OnlyFans nebude hrať žiadnu rolu. Chce ukazovať zákulisie svojho života, spomínať na desaťročia v Hollywoode, rozprávať príbehy z nakrúcania a podeliť sa o to, ako vyzerá jej každodenný život vo veku 85 rokov.
Donna Mills je dôkazom, že odvaha skúšať nové veci nemá vekové obmedzenia. Kým mnohí si mysleli, že po osemdesiatke človek patrí do úzadia, ona opäť ukázala pravý opak.