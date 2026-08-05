Slováci ukázali na tú najlepšiu hlavu štátu: V PRIESKUME tiež povedali svoje Ficovi a Šimečkovi po kauzách!

BRATISLAVA - Slovákom okrem výberu politických strán nechýba rozhodnosť ani pri tom, aby sa pozerali na doterajšie mandáty hláv štátu. Tých sme mali už od vzniku republiky šesť. Komu prisudzujú voliči najväčšie zásluhy za hodnotné napĺňanie poslania prezidenta? Odpoveď na túto otázku prináša nasledujúci prieskum. Prieskum sa tiež zameral na kauzy Projekt Fórum a prípad vyplácania syna premiéra Roberta Fica v straníckej agentúre Smer.
Prieskum pre portál 360tka.sk vykonala agentúra Focus od 22. do 29. júna 2026 na vzorke 1 027 respondentov.
Tí odpovedali na otázku: "Ktorého z doterajších prezidentov Slovenskej republiky považujete za najlepšieho?"
Čaputová s náskokom, na chvoste Kiska
Vo výsledkoch jasne dominuje Zuzana Čaputová s 32 percentami. Za ňou je prezident z prelomu milénia Rudolf Schuster, ktorý sa ako prvý volil priamo občanmi vo voľbách, a to s 21 percentami.
Tretím je s ďalším odstupom Ivan Gašparovič, ktorý Schustera vystriedal a dosiahol tak rovnaký výsledok ako súčasný prezident Peter Pellegrini. Posledné dve priečky obsadil prvý slovenský prezident Michal Kováč a za ním je predchodca Zuzany Čaputovej - Andrej Kiska. Obaja s Kováčom získali zhodne po 5 percentách.
Voliči dvoch koaličných strán podporujú Pellegriniho, Čaputová vedie aj u nevoličov
Zaujímavý je tiež pohľad na to, koho preferujú jednotliví voliči strán. V prípade voličov Smeru-SD vedie Peter Pellegrini s 36 percentami. Voliči Progresívneho Slovenska s až 72 percentami vyjadrili jasnú podporu Zuzane Čaputovej. U voličov Hlasu-SD je to 44-percentná podpora Petra Pellegriniho.
Voliči Hnutia Slovensko najviac dôverovali Čaputovej s 49 percentami, rovnako tak aj voliči KDH s 37 percentami. Iné to nie je ani u voličov Slobody a Solidarity, kde Čaputová dominovala s 58 percentami.
Voliči Slovenskej národnej strany najviac ocenili Rudolfa Schustera s 34 percentami. Urobili tak aj voliči Republiky s rovnými 30 percentami. Podpora najlepších prezidentov v prípade voličov Maďarskej aliancie sa rovným dielom po 28 percent delí medzi Schustera a Čaputovú. U Demokratov opäť dominuje Čaputová, tentokrát s až 69 percentami. Iní prezidenti v ich prípade dokonca nedosiahli ani na dvojciferný výsledok podpory.
Nerozhodnutým voličom sa najviac pozdávala opäť Čaputová, a to s 29 percentami. Druhým by bol Schuster s 26 percentami.
Jasné odkazy pre Fica a Šimečku
Prieskum sa tiež zameral na kauzu Projekt Fórum, ktorá sa spája s podozreniami z netransparentného využívania grantov v združení vedenom Martou Šimečkovou, matkou predsedu PS Michala Šimečku.
Podľa výsledkov si 45 percent opýtaných myslí, že by mal Šimečka pre kauzu odstúpiť z čela strany. Ďalších 34 percent od neho očakáva, že bude situáciu naďalej verejne vysvetľovať, zatiaľ čo 11 percent považuje kauzu za nepodstatnú.
Podobné postoje zazneli aj pri otázke týkajúcej sa premiéra Roberta Fica a podozrení zo zvýhodňovania jeho syna a ďalších rodinných príslušníkov pri obsadzovaní verejne platených funkcií. Odstúpenie predsedu Smeru-SD žiada 43 percent respondentov, 37 percent očakáva dôsledné verejné vysvetľovanie a 11 percent si myslí, že premiér by v súvislosti s kauzou nemal robiť nič.