Toto sa ešte nikomu nepodarilo! Slovenská speváčka prerazila v Amerike a... Zapíše sa do histórie

CHICAGO - Bola svetová! Slovenská speváčka sa týmto zapíše do histórie...
Slovenská speváčka Adéla Jergová si pripísala na konto ďalší veľký úspech. Mladá umelkyňa sa predstavila na legendárnom festivale Lollapalooza v americkom Chicagu, ktorý patrí medzi najznámejšie a najnavštevovanejšie hudobné podujatia na svete.
Na pódiách sa každoročne striedajú svetové hudobné hviezdy a festival priláka státisíce návštevníkov z rôznych kútov sveta. Práve preto je účasť na tomto podujatí pre každého interpreta mimoriadne prestížnou záležitosťou. Podľa dostupných informácií sa Adéla Jergová zapísala do histórie ako vôbec prvá slovenská speváčka, ktorá na festivale vystúpila.
Rok 2026 je pre Adélu mimoriadne úspešný. Okrem festivalového vystúpenia ju čaká aj koncertné turné, počas ktorého bude sprevádzať americkú speváčku Demi Lovato ako predskokanka. Ide o ďalšiu príležitosť predstaviť svoju tvorbu tisíckam nových fanúšikov.
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