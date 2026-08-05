Nočná krádež pod Tatrami: Páchateľ odniesol ťažké stavebné stroje

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)
ŠTRBA - Polícia vyšetruje krádež pracovných strojov pri Tatranskej Štrbe v okrese Poprad. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že ku krádeži na stavenisku rekonštrukcie cesty v smere na Štrbské Pleso došlo začiatkom tohto týždňa.
„Páchateľ ukradol dva pracovné stroje. Išlo o takzvané hutniace žaby o hmotnosti 400 a 600 kilogramov, ako aj paletu slepeckej dlažby o hmotnosti 500 kilogramov,“ konkretizovala hovorkyňa s tým, že poškodené spoločnosti vzniknutú škodu vyčíslili na približne 15.000 eur. Na mieste činu bola vykonaná obhliadka a poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Vysoké Tatry v prípade vedie trestné stíhanie pre trestný čin krádeže.