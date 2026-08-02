MIMORIADNE Pri Očovej havarovalo lietadlo! Nikto z pasažierov neprežil

(Zdroj: Topky)
OČOVÁ - V katastri obce Očová došlo v nedeľu k tragickej nehode, pri ktorej havarovalo malé lietadlo. Na palube sa v čase pádu nachádzali tri osoby, nikto neprežil.
Ako upozornil web noviny.sk, malé lietadlo dopadlo priamo do areálu jednej z miestnych firiem. Predbežné zistenia naznačujú, že išlo o vyhliadkový let. Podľa prvých informácií mali pád lietadla predchádzať dramatické okamihy vo vzduchu. Svedkovia udalosti uviedli, že sa z lietadla náhle začal valiť hustý čierny dym. Krátko na to sa lietadlo zrútilo.
Na miesto smerovali všetky záchranné zložky.
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