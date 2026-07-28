Zmierenie s odcudzeným synom? Kráľ Karol III. robí nečakaný krok, William kypí hnevom!

LONDÝN - Kráľ Karol podáva Harrymu olivovú ratolesť? Po rokoch sporov mu vraj otvorí dvere Buckinghamského paláca!
Zdá sa, že ľady medzi britským kráľom Karolom III. a jeho odcudzeným synom princom Harrym sa možno začínajú topiť. Po rokoch verejných konfliktov, ostrých vyjadrení a rodinných drám má vojvoda zo Sussexu dostať pri najbližšej návšteve Británie ponuku, ktorá by ešte nedávno znela ako čistá fantázia – izbu priamo v Buckinghamskom paláci.
Harry by mal do Londýna pricestovať už v septembri pri príležitosti odovzdávania cien WellChild, ktoré dlhodobo podporuje. A práve počas tejto návštevy mu má kráľ Karol ponúknuť ubytovanie vo svojej oficiálnej londýnskej rezidencii. Kráľovskí komentátori tento krok označujú za jasný pokus o zmierenie a symbolickú olivovú ratolesť.
Po fiasku prichádza veľké gesto
Správa prichádza len niekoľko týždňov po nepríjemnej afére okolo Harryho poslednej návštevy Británie. Vtedy vznikol zmätok okolo toho, či mal alebo nemal možnosť zostať v kráľovských priestoroch. Celá situácia vyvolala ďalšiu vlnu špekulácií o napätých vzťahoch medzi Sussexovcami a zvyškom kráľovskej rodiny. Samotné zdroje označili okolnosti ubytovania za veľmi stresujúce.
Harry pritom od roku 2023 nemá k dispozícii Frogmore Cottage, o ktorú prišiel po rozhodnutí paláca. Práve otázka ubytovania sa odvtedy stala jedným zo symbolov jeho komplikovaného vzťahu s monarchiou.
Zmier po rokoch?
K zvratu mohlo prispieť aj nedávne súkromné stretnutie Harryho s kráľom Karolom. Podľa zahraničných médií sa monarcha mal nedávno stretnúť so synom, Meghan Markle aj ich deťmi Archiem a Lilibet. Pre Charlesa to vraj bolo vôbec prvé osobné stretnutie s vnúčatami od roku 2022, čo mnohí považujú za významný krok k obnoveniu rodinných vzťahov.
Zostane tentoraz v paláci?
Otázkou zostáva, či Harry kráľovu ponuku prijme. Práve rozhodnutie, kde bude počas septembrovej návštevy bývať, bude podľa mnohých pozorne sledované. Ak by sa skutočne ubytoval v Buckinghamskom paláci, išlo by o jedno z najvýraznejších gest zmierenia od jeho odchodu z kráľovskej rodiny v roku 2020.
Fanúšikovia monarchie tak netrpezlivo čakajú, či sa po rokoch vzájomných obvinení, televíznych rozhovorov a škandalóznych odhalení začne písať nová kapitola vzťahu medzi otcom a synom. Jedna ponúknutá izba totiž môže mať oveľa väčší význam, než sa na prvý pohľad zdá.