Diana a Charles sa vzali pred 45 rokmi: Týmito nočnými morami trpela princezná počas svadobnej cesty?!

LONDÝN - Za rozprávkovou svadbou sa skrývalo peklo. Dianino bolestivé priznanie z medových týždňov láme srdce aj po rokoch!
Navonok vyzerali ako pár z rozprávky. Mladá princezná Diana a následník britského trónu Charles odchádzali po svadbe na medové týždne, ktoré sledoval celý svet. Lenže za dokonalými úsmevmi sa už vtedy skrývalo manželstvo odsúdené na zánik.
Po rokoch vyplával na povrch list, ktorý Diana napísala krátko po svadbe svojej priateľke. V ňom opisovala svadobnú cestu ako „nádhernú“ a „blaženú“ a zdalo sa, že si nové postavenie aj spoločné chvíle s manželom užíva. Pravda však bola oveľa bolestivejšia.
Princezná totiž neskôr priznala, že počas celej svadobnej cesty ju prenasledovala jediná žena – Camilla Parker Bowles. V rozhovoroch pre životopisca Andrewa Mortona otvorene povedala, že na Charlesovu dlhoročnú lásku myslela prakticky neustále. Dokonca priznala, že sa jej o Camille každú noc snívalo.
Jej obavy neboli bezdôvodné. Ešte pred svadbou objavila náramok, ktorý Charles nechal vyrobiť pre Camillu. A počas medových týždňov prišiel ďalší šok. Budúci kráľ nosil manžetové gombíky s prepletenými písmenami „C“, ktoré dostal práve od Camilly. Diana navyše našla v jeho denníku jej fotografie. Pre čerstvú nevestu to bola rana priamo do srdca.
To, čo malo byť najromantickejším obdobím ich života, sa zmenilo na psychické utrpenie. Diana sa cítila osamelá, odmietaná a čoraz viac zápasila s bulímiou, ktorú neskôr označila za zúfalé volanie o pomoc. Navonok sa usmievala pred objektívmi fotografov, no vo svojom vnútri prežívala obrovskú bolesť.
Dnes sa mnohí kráľovskí experti zhodujú, že práve medové týždne boli prvým jasným signálom, že rozprávkové manželstvo nemá šancu na šťastný koniec. Charles a Diana sa pred zásnubami stretli len niekoľkokrát, poriadne sa nepoznali a ich predstavy o spoločnom živote boli úplne odlišné. Camillin tieň navyše ich vzťah neopustil ani na jediný deň.
Ich manželstvo sa napokon definitívne rozpadlo. V roku 1992 oznámili rozchod, o štyri roky neskôr sa rozviedli a Charles sa napokon oženil práve s Camillou. Diana tragicky zahynula pri autonehode v Paríži v roku 1997, no jej úprimné spomienky dodnes odhaľujú, akú vysokú cenu zaplatila za život v kráľovskej rodine.