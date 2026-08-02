Čile zasiahla mohutná búrka: Záplavy pripravili o život najmenej dvoch ľudí

SANTIAGO - Mohutná búrka, ktorá zasiahla stredné a južné oblasti Čile, spôsobila záplavy a pripravila o život najmenej dvoch ľudí, uviedli v sobotu úrady. Extrémne počasie viedlo k vydaniu viacerých nariadení na evakuáciu a varovaní v niekoľkých regiónoch. Informuje o tom agentúra AFP a čilských médií.
Dvaja ľudia v regióne Los Ríos v južnej časti krajiny zahynuli „po tom, ako strom spadol na ich vozidlo“, uviedol námestník ministra vnútra Máximo Pavez.
Národný úrad pre prevenciu a zvládanie katastrof uviedol, že takmer 350 ľudí utrpelo zranenia alebo škody na majetku. Viac ako 2000 obyvateľov pritom zostalo odrezaných od okolitého sveta, najmä v dôsledku vyliatia vody z korýt riek. Bez dodávok elektriny bolo viac než 180.000 domácností, uviedol portál biobiochile.cl.
Úrad vydal celkovo 13 evakuačných výziev, keď upozornil na záplavy a vietor s rýchlosťou presahujúcou 100 kilometrov za hodinu. V niekoľkých samosprávach v regiónoch Maule a Los Lagos vyhlásili stav pohotovosti. Silná búrka zasiahla Čile aj v júli. O život vtedy prišlo 13 ľudí a poškodených zostalo najmenej 4000 domov.