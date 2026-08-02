Nedeľa2. august 2026, meniny má Gustáv, zajtra Jerguš

Záchranári vyzdvihli telo známeho horolezca Nirmala Purdžu na hore Broad Peak

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/AP/Niranjan Shrestha, Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ISLAMABAD - Záchranári lokalizovali a vyzdvihli telo renomovaného nepálskeho horolezca Nirmala Purdžu, ktorý tento týždeň zahynul spolu s deviatimi členmi svojej výpravy pri páde mohutnej lavíny počas výstupu na horu Broad Peak na severe Pakistanu. V nedeľu o tom informoval Pakistanský horolezecký klub (ACP), píše agentúra AFP.

„Pozemný záchranný tím dorazil k Nimsovi Daiovi (Purdžovi) vo výške približne 5700 metrov na hore Broad Peak – hore, ktorú miloval a ktorá nám ho teraz vzala,“ uviedol klub na sociálnych sieťach.

Generálny tajomník klubu Ajáz Šigrí neskôr pre AFP potvrdil, že Purdžovo telo a telá troch ďalších osôb sa podarilo vyzdvihnúť počas náročnej záchrannej operácie vo vysokej nadmorskej výške, ktorú komplikovalo nepriaznivé počasie.

Miestne úrady uviedli, že pozostatky troch horolezcov – Ománčanky, Nepálca a Američanky – vyzdvihli a v piatok letecky prepravili do mesta Skardu. Podľa klubu boli súčasťou expedície aj jeden občan Číny a niekoľko ďalších občanov Nepálu.

Prekonal viaceré rekordy

Purdža (43), ktorý v minulosti slúžil v britskej brigáde Gurkhov a následne v elitnej jednotke Special Boat Service, sa neskôr začal naplno venovať horolezectvu a sprevádzaniu expedícií. Prekonal viaceré rekordy a svetoznámym sa stal, keď medzi aprílom a októbrom 2019 vystúpil na všetkých 14 osemtisícoviek za šesť mesiacov a šesť dní, čo bol v tom čase rekord. Jeho pozoruhodný výkon sa stal námetom aj pre populárny dokumentárny film platformy Netflix s názvom „14 vrcholov: Nič nie je nemožné“. V roku 2021 spolu s tímom deviatich ďalších nepálskych horolezcov zase úspešne absolvoval vôbec prvý zimný výstup na K2.

Purdža tento týždeň na sociálnej sieti X napísal, že je blízko k tomu, aby sa stal prvým človekom, ktorý dvakrát zdolá všetkých 14 najvyšších vrcholov sveta bez použitia prídavného kyslíka. „Broad Peak, neprosím o nič, len o bezpečný výstup a návrat,“ napísal.

Broad Peak je 12. najvyšší vrch sveta. Nachádza sa v pohorí Karakoram v severnom Pakistane a je považovaný za jednu z najnáročnejších a technicky najťažších osemtisícoviek. Prvýkrát naň v roku 1957 vystúpila rakúska expedícia. Lavína a smrť členov Purdžovej výpravy vyvolala v horolezeckej komunite vlnu šoku a zármutku, najmä v Nepále. Sústrasť rodinám horolezcov vyjadrili aj popredné osobnosti vrátane britského princa Williama, dodáva AFP.

Viac o téme: PakistanZáchranáriTeloBroad PeakNirmal Purdža
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

AKTUALIZOVANÉ Najhoršie obavy sa potvrdili:
Najhoršie obavy sa potvrdili: Pod lavínou v Pakistane ZOMRELO 10 horolezcov! Obeťou aj hviezdny Nirmal Purja
Zahraničné
Pátranie po horolezcoch pokračuje:
Pátranie po horolezcoch pokračuje: Drony odhalili ďalšie telá pod lavínou
Zahraničné
Ilustračné foto
Irán udrel na americké ciele: Teherán tvrdí, že zaútočil dronmi v Kuvajte
Zahraničné
Nirmal Purja
Tragédia na osemtisícovke: Lavína zasiahla výpravu hviezdy Netflixu! Záchranári hlásia prvé obete
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Turistika na Téryho chatu po zelenej trase
Turistika na Téryho chatu po zelenej trase
Správy
Prominentý rodinný pakt: Bez sesternice je Šebesta v koncoch! Tajné dohody a v tomto mu kryje chrbát
Prominentý rodinný pakt: Bez sesternice je Šebesta v koncoch! Tajné dohody a v tomto mu kryje chrbát
Prominenti
Cibulková je pripravená zbaliť kufre: Už vie, za čo chce vymeniť luxusný byt v centre Bratislavy!
Cibulková je pripravená zbaliť kufre: Už vie, za čo chce vymeniť luxusný byt v centre Bratislavy!
Prominenti

Domáce správy

Ešte horšie, ako sme
Ešte horšie, ako sme čakali: Najnovšie modely predpovedajú totálne PEKLO! Teploty dosiahnu v TENTO deň 42 stupňov
Domáce
FOTO Tragická nehoda pri Dunajskej
Tragická nehoda pri Dunajskej Strede: Spolujazdec ZOMREL, ďalší traja ľudia sú zranení!
Domáce
FOTO SHMÚ varuje pred búrkami:
SHMÚ varuje pred búrkami: Zasiahnuť môžu TIETO okresy, hrozia lokálne povodne
Domáce
Zavádzanie AI na univerzitách a vo výskume sa zrýchli: Licencie budú dostupnejšie vďaka novele
Zavádzanie AI na univerzitách a vo výskume sa zrýchli: Licencie budú dostupnejšie vďaka novele
Bratislava

Zahraničné

Záchranári vyzdvihli telo známeho
Záchranári vyzdvihli telo známeho horolezca Nirmala Purdžu na hore Broad Peak
Zahraničné
Žena čaká na autobus
Čile zasiahla mohutná búrka: Záplavy pripravili o život najmenej dvoch ľudí
Zahraničné
Len dva dni po
Len dva dni po tragédii ďalší zásah: Slováka postihla v mori v Taliansku náhla nevoľnosť
Domáce
V Južnej Kórei zaznamenali
V Južnej Kórei zaznamenali najvyššiu teplotu od začiatku meraní
Zahraničné

Prominenti

Fotohádanka
Toto dievčatko malo pózovanie v krvi! Z detskej izby zamierila až medzi kráľovné krásy
Domáci prominenti
FOTO kráľovská rodina
Ani George, ani Kate a už vôbec nie Meghan: Kto je najmilovanejší člen kráľovskej rodiny?
Zahraniční prominenti
So svadbami sa roztrhlo
So svadbami sa roztrhlo vrece: Malachovská sa druhýkrát vydala a... Oženil sa aj slovenský herec!
Domáci prominenti
Umelecký svet v smútku:
Umelecký svet v smútku: Zomrela hviezda seriálu Sopranovci
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Mesačná krajina v Egejskom
Mesačná krajina v Egejskom mori: Pláž Sarakiniko na Milose popiera predstavy o Grécku
dromedar.sk
Umelá inteligencia z nás
Umelá inteligencia z nás môže urobiť hrubších ľudí: Odborníčka varuje pred nenápadným návykom
Zaujímavosti
Záhadná hrudka
Žena v záhrade objavila záhadnú zelenú hrudku: Keď zistila, čo ukrýva, okamžite konala
Zaujímavosti
Nestačí odcvičiť 150 minút
Nestačí odcvičiť 150 minút týždenne: NHS mení odporúčania, pozor si majú dať aj ľudia pracujúci z domu
Zaujímavosti

Dobré správy

ŽSR majú otvorených množstvo
Slovenské železnice prezradili, koho dnes hľadajú najviac: Tieto profesie sú mimoriadne žiadané
Domáce
Módny hit leta? Tieto
Módny hit leta? Tieto kombinácie rozdelia ženy na dva tábory!
feminity.sk
Mnohé ženy robia pri
Mnohé ženy robia pri opaľovaní tú istú chybu: Toto im chýba v kozmetickej taške!
hashtag.sk
Čo si Slovenky balia
Čo si Slovenky balia do kozmetickej tašky cez leto? Trend je jasný, toto vám nemôže chýbať
feminity.sk

Ekonomika

TOP 10 európskych ostrovov na dovolenku v roku 2026: Rebríčku vládnu dve obľúbené krajiny!
TOP 10 európskych ostrovov na dovolenku v roku 2026: Rebríčku vládnu dve obľúbené krajiny!
Do týchto krajín si za vstup poriadne priplatíte: Turistické víza stoja aj stovky eur!
Do týchto krajín si za vstup poriadne priplatíte: Turistické víza stoja aj stovky eur!
Zvládnete doplniť známe finančné poučky? Ukážte, či správne odpoviete na všetky otázky! (kvíz)
Zvládnete doplniť známe finančné poučky? Ukážte, či správne odpoviete na všetky otázky! (kvíz)
Koniec obchodov, na ktoré ste zvyknutí? Kým jeden z najväčších reťazcov balí kufre, nováčik avizuje veľké plány!
Koniec obchodov, na ktoré ste zvyknutí? Kým jeden z najväčších reťazcov balí kufre, nováčik avizuje veľké plány!

Šport

VIDEO Zahviezdil pri debute: Viacgólový Lewandowski rozhodol o víťazstve za oceánom
VIDEO Zahviezdil pri debute: Viacgólový Lewandowski rozhodol o víťazstve za oceánom
Ostatné
S favoritom držali krok: Slovenská 18-ka prehrala v príprave na Hlinka Gretzky Cup
S favoritom držali krok: Slovenská 18-ka prehrala v príprave na Hlinka Gretzky Cup
Reprezentácia
Arsenal chystá ďalšie posily a s obhajobou titulu to myslí vážne: Nebudeme nečinne sedieť
Arsenal chystá ďalšie posily a s obhajobou titulu to myslí vážne: Nebudeme nečinne sedieť
Premier League
Výsledok, ktorý letí do sveta: Českí mládežníci v generálke rozdrvili Kanadu
Výsledok, ktorý letí do sveta: Českí mládežníci v generálke rozdrvili Kanadu
Reprezentácia

Auto-moto

Bratislavské Audi Q9 je tu: naftový šesťvalec a obrie rozmery
Bratislavské Audi Q9 je tu: naftový šesťvalec a obrie rozmery
Predstavujeme
FOTO/VIDEO: Nové medvedie dvojčičky od Fiatu chcú posunúť dostupnú mobilitu na novú úroveň
FOTO/VIDEO: Nové medvedie dvojčičky od Fiatu chcú posunúť dostupnú mobilitu na novú úroveň
Predstavujeme
Nezaistený pes v aute môže pri náraze ohroziť vodiča aj ďalších cestujúcich
Nezaistený pes v aute môže pri náraze ohroziť vodiča aj ďalších cestujúcich
Tipy a triky
FOTO: Mercedes predstavil novú Triedu GLA. Kompakt je väčší, vyspelejší ale stále ponúkne aj spaľovák
FOTO: Mercedes predstavil novú Triedu GLA. Kompakt je väčší, vyspelejší ale stále ponúkne aj spaľovák
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Krabičkovanie pre „výrobárov“: Čo si vziať na obed, aby vás po jedle „nevyplo“ a mali ste energiu až do konca zmeny?
Krabičkovanie pre „výrobárov“: Čo si vziať na obed, aby vás po jedle „nevyplo“ a mali ste energiu až do konca zmeny?
Rady, tipy a triky
Tiché porady a strach urobiť chybu: Ako manažéri nevedomky likvidujú kreativitu svojich tímov
Tiché porady a strach urobiť chybu: Ako manažéri nevedomky likvidujú kreativitu svojich tímov
Prostredie práce
Chystáte sa k lekárovi počas home officu či pružného času? Pozrite sa, čo vám zamestnávateľ (ne)preplatí
Chystáte sa k lekárovi počas home officu či pružného času? Pozrite sa, čo vám zamestnávateľ (ne)preplatí
Dovolenka a Choroba
Pracovný horoskop na august: Kto sa konečne rozhýbe a koho čaká dôležité rozhodnutie?
Pracovný horoskop na august: Kto sa konečne rozhýbe a koho čaká dôležité rozhodnutie?
KarieraInfo.sk

Varenie a recepty

Katov švih ako z poctivej krčmy: Šťavnaté mäso a chrumkavé placky si zamilujete.
Katov švih ako z poctivej krčmy: Šťavnaté mäso a chrumkavé placky si zamilujete.
Studené obedy do horúcich dní: 17 ľahkých receptov, ktoré osviežia aj zasýtia.
Studené obedy do horúcich dní: 17 ľahkých receptov, ktoré osviežia aj zasýtia.
Ako chladiť uvarené jedlo: Prečo by ste nemali nechávať hrniec na linke
Ako chladiť uvarené jedlo: Prečo by ste nemali nechávať hrniec na linke
Rady a tipy
Ako vrátiť život tvrdému pečivu a čo s ním, ak už naozaj preschlo
Ako vrátiť život tvrdému pečivu a čo s ním, ak už naozaj preschlo
Rady a tipy

Technológie

F-35 verzus J-20: Kto je lepší, už nie je tá správna otázka
F-35 verzus J-20: Kto je lepší, už nie je tá správna otázka
Vojenská technika
Google Mapy vedia o zápche skôr, než do nej vojdeš. Odkiaľ vedia, čo sa stane na ceste?
Google Mapy vedia o zápche skôr, než do nej vojdeš. Odkiaľ vedia, čo sa stane na ceste?
Aplikácie a hry
Vedci otestovali 8-hodinové okno na jedenie. Objavili nečakaný prínos pre mozog
Vedci otestovali 8-hodinové okno na jedenie. Objavili nečakaný prínos pre mozog
Veda a výskum
Keď klikneš na „vymazať“, dáta nemusia zmiznúť. Takto funguje mazanie súborov, účtov aj informácií v AI
Keď klikneš na „vymazať“, dáta nemusia zmiznúť. Takto funguje mazanie súborov, účtov aj informácií v AI
Bezpečnosť

TN LIVE

Pri Očovej havarovalo malé lietadlo. Zahynúť mali traja ľudia
Pri Očovej havarovalo malé lietadlo. Zahynúť mali traja ľudia
Domáce
Trump na žiadosť Teheránu a ďalších krajín zrušil plánovaný útok na Irán. Ten poprel, že by o niečo také žiadal
Trump na žiadosť Teheránu a ďalších krajín zrušil plánovaný útok na Irán. Ten poprel, že by o niečo také žiadal
Zahraničné
FOTO: Tragické ráno neďaleko Dunajskej Stredy. Mladý vodič bol opitý a pod vplyvom drog, jeho spolujazdec umrel
FOTO: Tragické ráno neďaleko Dunajskej Stredy. Mladý vodič bol opitý a pod vplyvom drog, jeho spolujazdec umrel
Domáce
Nie všetko po dátume patrí do koša. Pri týchto potravinách však radšej neriskujte
Nie všetko po dátume patrí do koša. Pri týchto potravinách však radšej neriskujte
Zahraničné

Bývanie

Materiály rozhodujú viac, než si myslíte: Takto dokážu ovplyvniť atmosféru aj dojem z bývania
Materiály rozhodujú viac, než si myslíte: Takto dokážu ovplyvniť atmosféru aj dojem z bývania
Skúšali ste už doma rýchlu zónu? Stačí vám jedno miesto a päť minút upratovania, tvrdí koncept
Skúšali ste už doma rýchlu zónu? Stačí vám jedno miesto a päť minút upratovania, tvrdí koncept
V dome v lese vyriešili známy problém. Dvaja majitelia v ňom majú dosť súkromia aj miesto pre spoločný čas
V dome v lese vyriešili známy problém. Dvaja majitelia v ňom majú dosť súkromia aj miesto pre spoločný čas
Vy ešte stále vyhadzujete staré hubky na riad? Toto je 8 spôsobov, ako vám ušetria peniaze a uľahčia život
Vy ešte stále vyhadzujete staré hubky na riad? Toto je 8 spôsobov, ako vám ušetria peniaze a uľahčia život

Pre kutilov

Čo robiť, ak paradajky dozrievajú pomaly? Trik s odlisťovaním funguje aj cez leto, ale pozor na chyby
Čo robiť, ak paradajky dozrievajú pomaly? Trik s odlisťovaním funguje aj cez leto, ale pozor na chyby
Záhrada
Chcete dominantu interiéru, ktorá pritiahne pohľady? Vyrobte si takéto masívne orechové svietidlo
Chcete dominantu interiéru, ktorá pritiahne pohľady? Vyrobte si takéto masívne orechové svietidlo
Doplnky a dekorácie
O čo všetko sa postarať v záhrade pred odchodom na dovolenku? Tento zoznam si odložte
O čo všetko sa postarať v záhrade pred odchodom na dovolenku? Tento zoznam si odložte
Záhrada
Zapnutá klimatizácia celý deň? Pozrite sa, koľko vás stojí a prečo sa oplatí zapnúť aj ventilátor
Zapnutá klimatizácia celý deň? Pozrite sa, koľko vás stojí a prečo sa oplatí zapnúť aj ventilátor
Aktuality

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

KVÍZ: Ktorá celebrita je staršia? Pri niektorých dvojiciach zostanete prekvapení
Feminity
KVÍZ: Ktorá celebrita je staršia? Pri niektorých dvojiciach zostanete prekvapení
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ešte horšie, ako sme
Domáce
Ešte horšie, ako sme čakali: Najnovšie modely predpovedajú totálne PEKLO! Teploty dosiahnu v TENTO deň 42 stupňov
Tragická nehoda pri Dunajskej
Domáce
Tragická nehoda pri Dunajskej Strede: Spolujazdec ZOMREL, ďalší traja ľudia sú zranení!
Jedna z víl v
Domáce
Luxus ako z rozprávky: Šéf ĽSNS Kotleba si kúpil luxusnú vilu v Bulharsku! Ale cena nejako nesedí...
Len dva dni po
Domáce
Len dva dni po tragédii ďalší zásah: Slováka postihla v mori v Taliansku náhla nevoľnosť

Ďalšie zo Zoznamu