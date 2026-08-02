Luxus ako z rozprávky: Šéf ĽSNS Kotleba si kúpil luxusnú vilu v Bulharsku! Ale cena nejako nesedí...

BRATISLAVA - Vila v udržiavanom modernom komplexe len pár kilometrov od mora a kúsok od letiska, kam sa lieta aj z Bratislavy. Predseda ĽSNS, exposlanec a bývalý banskobystrický župan Marian Kotleba si kúpil luxusný dom v Bulharsku.
Luxusný rezort, v ktorom vlastní vilu aj Marian Kotleba, leží blízko dediny Kableškovo, len pár kilometrov od mora. Blízko sa nachádza obľúbené letovisko Pomorie, ktoré obľubuje aj veľa Slovákov. Každá vila tam má vlastný bazén, všetko je čisté a upravené. Domy sú obohnané dlhým múrom, do komplexu sa dá dostať len cez veľkú kovanú bránu. Všetko strážia kamery a aj strážnik.
Upozornil na to web Aktuality.sk s odvolaním sa na údaje z katastra, podľa ktorých Kotleba kúpil v rezorte nazvanom Floral Meadows ešte v roku 2023 luxusnú dvojpodlažnú vilu. Zastavaná plocha domu je približne 180 metrov m², má tri spálne a dve kúpeľne. K nehnuteľnosti patrí vlastný bazén. Od mora je vila vzdialená asi dva kilometre. Do neďalekého Burgasu sa lieta priamo z Bratislavy.
Otázniky sa vynárajú nad spôsobom, ako šéf ĽSNS vilu kúpil. Podľa dokumentu z katastra bývalý župan za vilu zaplatil iba 35-tisíc eur a potom ešte ďalších 15-tisíc eur za pozemok s rozlohou zhruba 400 m². Aj na bulharské pomery ide o podozrivo nízku cenu. Ako upozornili Aktuality, podľa starších inzerátov sa v roku 2022 vila vo Floral Meadow dala kúpiť za 172 500 eur. V rezorte sa dá kúpiť vila aj dnes – za takmer 270-tisíc eur.
Kotleba na otázky portálu nereagoval.