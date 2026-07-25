Kontroverzná farmárka Lenočka si trošku uletela: Reči o sexe a uff, aj toto všetko už vyskúšala!

BRATISLAVA - Bývalá účastníčka Farmy 16 to roztočila. Lenočka zavítala do relácie foodblogera Filipa Tótha alias Strýca Filipa s názvom Jedel bych a pred kamerami sa poriadne odviazala. Tém bolo hneď niekoľko – od pikantností zo statku až po priznania, ktoré mnohých divákov určite prekvapili.
Lenočka patrila počas Farmy 16 k najvýraznejším postavám. Brunetka sa nikdy netvárila, že by chcela zostať v úzadí, a svoju otvorenosť predviedla aj v rozhovore so Strýcom Filipom. Najprv prišla reč na jej pôsobenie v reality šou a pikantné momenty zo statku. Debata sa nevyhla ani intímnym témam a bývalá farmárka otvorene hovorila o sexe na Farme. Ako je u nej zvykom, servítku pred ústa si rozhodne nedávala.
Rozhovor sa však postupne posunul ešte ďalej. Keď prišla téma drog, Lenočka prekvapila divákov svojou otvorenosťou. Priznala totiž, že v minulosti mala skúsenosti aj s rôznymi návykovými látkami „Ale tak nebudem sa tváriť, poskúšala som aj fety,“ priznala v relácii. Následne svojimi slovami naznačila, že podľa všetkého nejde iba o dávno zabudnutú minulosť. „Nehovorím, že niekedy mi neujde do nošteka niečo…“ povedala so smiechom.
Bývalá farmárka zároveň zdôraznila, že podľa jej slov nikdy nebola človekom, ktorý by po drogách túžil alebo ich potreboval k životu. „Nikdy som nebola hladná po tom fete,“ uviedla. Lenočka následne spomenula aj konkrétne skúsenosti. Divákom prezradila, že vyskúšala kokaín či takzvané „koleso“, čo je slangový výraz používaný pre extázu. „Vyskúšala som koks, raz alebo dvakrát som mala koleso,“ povedala otvorene. Zároveň priznala, že táto skúsenosť ju vôbec neoslovila.
„Pi*ovina detská, to ma akože vôbec nebaví, dať si koleso a byť potom zahryznutá a nevedieť o svete,“ dodala. Po tom, čo na Farme pútala pozornosť svojím správaním a vzťahmi, teraz prekvapila ďalším otvoreným priznaním. Lenočka jednoducho zostáva verná svojej povesti – hovoriť bude vždy tak, ako to cíti.
POZOR! Video obsahuje vulgarizmy a nie je vhodné pre maloletých divákov ani citlivejšie povahy.
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