Sobota25. júl 2026, meniny má Jakub, zajtra Anna, Hana, Aneta

Kontroverzná farmárka Lenočka si trošku uletela: Reči o sexe a uff, aj toto všetko už vyskúšala!

Lenka Tejbusová Zobraziť galériu (13)
Lenka Tejbusová (Zdroj: TV Markíza)
© Zoznam/red © Zoznam/red

BRATISLAVA - Bývalá účastníčka Farmy 16 to roztočila. Lenočka zavítala do relácie foodblogera Filipa Tótha alias Strýca Filipa s názvom Jedel bych a pred kamerami sa poriadne odviazala. Tém bolo hneď niekoľko – od pikantností zo statku až po priznania, ktoré mnohých divákov určite prekvapili.

Lenočka patrila počas Farmy 16 k najvýraznejším postavám. Brunetka sa nikdy netvárila, že by chcela zostať v úzadí, a svoju otvorenosť predviedla aj v rozhovore so Strýcom Filipom. Najprv prišla reč na jej pôsobenie v reality šou a pikantné momenty zo statku. Debata sa nevyhla ani intímnym témam a bývalá farmárka otvorene hovorila o sexe na Farme. Ako je u nej zvykom, servítku pred ústa si rozhodne nedávala.

Rozhovor sa však postupne posunul ešte ďalej. Keď prišla téma drog, Lenočka prekvapila divákov svojou otvorenosťou. Priznala totiž, že v minulosti mala skúsenosti aj s rôznymi návykovými látkami „Ale tak nebudem sa tváriť, poskúšala som aj fety,“ priznala v relácii. Následne svojimi slovami naznačila, že podľa všetkého nejde iba o dávno zabudnutú minulosť. „Nehovorím, že niekedy mi neujde do nošteka niečo…“ povedala so smiechom.

Bývalá farmárka zároveň zdôraznila, že podľa jej slov nikdy nebola človekom, ktorý by po drogách túžil alebo ich potreboval k životu. „Nikdy som nebola hladná po tom fete,“ uviedla. Lenočka následne spomenula aj konkrétne skúsenosti. Divákom prezradila, že vyskúšala kokaín či takzvané „koleso“, čo je slangový výraz používaný pre extázu. „Vyskúšala som koks, raz alebo dvakrát som mala koleso,“ povedala otvorene. Zároveň priznala, že táto skúsenosť ju vôbec neoslovila.

„Pi*ovina detská, to ma akože vôbec nebaví, dať si koleso a byť potom zahryznutá a nevedieť o svete,“ dodala. Po tom, čo na Farme pútala pozornosť svojím správaním a vzťahmi, teraz prekvapila ďalším otvoreným priznaním. Lenočka jednoducho zostáva verná svojej povesti – hovoriť bude vždy tak, ako to cíti.

POZOR! Video obsahuje vulgarizmy a nie je vhodné pre maloletých divákov ani citlivejšie povahy.


Viac o téme: DrogyFarma 16Lenka TejbusováLenočka
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Gabriela Drobová.
Gabika Drobová ukázala 20-ročnú fotku: Toto sa Alagič páčiť nebude! Veď to je Sanel!
Domáci prominenti
Predseda Rady Fondu na
Utekajúci Oľha pobavil Slovákov: Takto si z neho vystrelil Kemka či Fero Joke!
Domáci prominenti
Premiéra filmu Bardotky, Pavlína
Šokujúce pravidlo 1:10 o nevere! Čerstvo vydatá Pořízková otvorene o sexe s desiatimi mužmi!
Domáci prominenti
Ondrej Kandráč
To je sila! Neuveríte, s kým si divák pomýlil Ondreja Kandráča: Vidíte podobu s týmto politikom?
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ján Volko a Richard Machata mali v cieli rovnaký čas v behu na 100 m
Ján Volko a Richard Machata mali v cieli rovnaký čas v behu na 100 m
Atletika
Viktória Forster zvíťazila v behu na 100 metrov žien
Viktória Forster zvíťazila v behu na 100 metrov žien
Atletika
Laura Kulhánek Chrebetová so synčekom v kaderníctve
Laura Kulhánek Chrebetová so synčekom v kaderníctve
Prominenti

Domáce správy

FOTO Polícia pátra
Zmizla bez stopy: Polícia hľadá seniorku z Bratislavy, naposledy ju videli v nemocnici
Domáce
Zásadný ZVRAT v prípade
Zásadný ZVRAT v prípade 15-ročného Íra, ktorý zrazil cyklistu (†51): Súd ho do väzby napokon nevzal!
Domáce
Dopravná nehoda na D1:
Dopravná nehoda na D1: V tuneli Ovčiarsko sa zrazil karavan s osobným autom
Domáce
Polícia rýchlo vypátrala zlodeja na trhovisku v Košiciach, ukradol ruksak s vecami za 11-tisíc eur
Polícia rýchlo vypátrala zlodeja na trhovisku v Košiciach, ukradol ruksak s vecami za 11-tisíc eur
Košice

Zahraničné

Rusi sa zabavili pri
Rusi sa zabávajú: VIDEO Bláznivá súťaž! Pijú malinovku z WC misy, láka ich odmena
Zahraničné
FOTO Francúzi nevládzu s požiarmi:
Francúzi nevládzu s požiarmi: Prezident mobilizuje armádu!
Zahraničné
Čo sa deje v
Čo sa deje v Perzskom zálive? Európska únia na žiadosť USA zadržala satelitné snímky
Zahraničné
Elektromobilu vypadol motor na
Obrovský šok: VIDEO Čínskemu luxusnému elektromobilu odpadol motor počas jazdy!
Zahraničné

Prominenti

Lenka Tejbusová
Kontroverzná farmárka Lenočka si trošku uletela: Reči o sexe a uff, aj toto všetko už vyskúšala!
Domáci prominenti
Hriadelovej začiatky v Jojke:
Hriadelovej začiatky v Jojke: Aha, ako vyzerala pred 24 rokmi!
Osobnosti
Paľo Habera a Daniela
Habera má doma poriadny poklad: WAU... 55-ročná Peštová v plavkách zatienila aj 20-ročné krásky
Domáci prominenti
Harry oslávil Deň otcov
Nevídané rodinné zábery! Princ Harry vzal deti na miesto, kde odpočíva princezná Diana!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Krádež, ktorá šokovala Paríž:
Krádež, ktorá šokovala Paríž: Slávnu galériu v Louvri znovu otvorili
Zaujímavosti
Lekári varujú: Táto nebezpečná
Lekári varujú: Táto nebezpečná infekcia sa môže začať nenápadnou ranou
vysetrenie.sk
Marius Gros si dal
Požičal si 23-tisíc eur, aby bol vyšší: VIDEO Lekári mu úmyselne zlomili obe nohy, narástol o 10 centimetrov
Zaujímavosti
FOTO Neskutočný NÁLEZ na Slovensku:
Neskutočný NÁLEZ na Slovensku: Objavili rímsky vojenský tábor! Kostry vojakov ukrývali stopy KRVAVÉHO boja
Zaujímavosti

Dobré správy

Klimatizáciou je dnes vybavených
Zažili ste podobnú situáciu počas cestovania aj vy? Jasné vysvetlenie, o čo vlastne ide
Domáce
Prečo sa niektoré ženy
Prečo sa niektoré ženy pekne opália a iné majú červenú pokožku? Rozhoduje táto maličkosť
hashtag.sk
Ženy, poznáte tento trik?
Ženy, poznáte tento trik? Mnoho Sloveniek naň zabúda a potom to ľutuje
feminity.sk
Slováci robia pred dovolenkou
Slováci robia pred dovolenkou stále tú istú chybu: Patríte medzi nich?
plnielanu.sk

Ekonomika

Guinness či Corona: Uhádnete krajinu podľa domácej značky piva? Otestujte sa! (kvíz)
Guinness či Corona: Uhádnete krajinu podľa domácej značky piva? Otestujte sa! (kvíz)
Koľko dostávajú slovenskí dôchodcovia? Pozrite sa, kam už stúpol priemerný dôchodok!
Koľko dostávajú slovenskí dôchodcovia? Pozrite sa, kam už stúpol priemerný dôchodok!
Falošní kontrolóri PN-iek chodia po domácnostiach a žiadajú úplatky: Ako ich odhaliť?
Falošní kontrolóri PN-iek chodia po domácnostiach a žiadajú úplatky: Ako ich odhaliť?
Ceny na pumpách opäť vyskočili: Čaká vodičov ešte ďalšie zdražovanie?
Ceny na pumpách opäť vyskočili: Čaká vodičov ešte ďalšie zdražovanie?

Šport

VIDEO Zábery pre silné povahy: Cyklista na Tour de France prerazil tvárou sklo vozidla
VIDEO Zábery pre silné povahy: Cyklista na Tour de France prerazil tvárou sklo vozidla
Tour de France
VIDEO On je blázon a fenomén: Pogačar po strhujúcej jazde oslávil piaty triumf na Tour
VIDEO On je blázon a fenomén: Pogačar po strhujúcej jazde oslávil piaty triumf na Tour
Cyklistika
VIDEO Ikonický líder a funkcionár Rapáč opúšťa loď: Nedokáže naďalej pokračovať
VIDEO Ikonický líder a funkcionár Rapáč opúšťa loď: Nedokáže naďalej pokračovať
Tipsport liga
Potvrdili vysokú kvalitu: Volko a Machata získali nevídaný spoločný titul, Forsterová dominovala
Potvrdili vysokú kvalitu: Volko a Machata získali nevídaný spoločný titul, Forsterová dominovala
Atletika

Auto-moto

Handling Speciale je pre Ferrari Purosangue šoférskejšou alternatívou
Handling Speciale je pre Ferrari Purosangue šoférskejšou alternatívou
Predstavujeme
Od piatka do Malaciek z diaľnice neodbočíte. Začne uzávera vetiev križovatky D2 - Malacky i nadjazdu
Od piatka do Malaciek z diaľnice neodbočíte. Začne uzávera vetiev križovatky D2 - Malacky i nadjazdu
Doprava
Triblavinská cesta pri Bratislave je už prejazdná, NDS obnovila povrch vozovky
Triblavinská cesta pri Bratislave je už prejazdná, NDS obnovila povrch vozovky
Doprava
NDS chce tento rok preraziť aj druhú rúru tunela na prešovskom obchvate
NDS chce tento rok preraziť aj druhú rúru tunela na prešovskom obchvate
Doprava

Kariéra a motivácia

Dovolenka na telefóne: Prečo Slováci nevedia vypnúť pracovný e-mail ani na pláži a ako sa naučiť digitálny detox
Dovolenka na telefóne: Prečo Slováci nevedia vypnúť pracovný e-mail ani na pláži a ako sa naučiť digitálny detox
Dovolenka a Choroba
Zákulisie firemných teambuildingov: Prečo ich polovica zamestnancov neznáša a ako ich prežiť s noblesou
Zákulisie firemných teambuildingov: Prečo ich polovica zamestnancov neznáša a ako ich prežiť s noblesou
Networking
Firma míňa milióny na benefity pre zamestnancov: Má to však jeden háčik
Firma míňa milióny na benefity pre zamestnancov: Má to však jeden háčik
Zahraničné
Keď práca z domu ujde spod kontroly: 5 bizarných trapasov z online porád, ktoré (ne)chcete zažiť
Keď práca z domu ujde spod kontroly: 5 bizarných trapasov z online porád, ktoré (ne)chcete zažiť
O práci s humorom

Varenie a recepty

Čo variť v nedeľu? 15 receptov na kompletné menu od polievky až po bábovku.
Čo variť v nedeľu? 15 receptov na kompletné menu od polievky až po bábovku.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Citrón v hlavnej úlohe: : 5 netradičných spôsobov, ako využiť citrón v kuchyni
Citrón v hlavnej úlohe: : 5 netradičných spôsobov, ako využiť citrón v kuchyni
Rady a tipy
Ako si poradiť, keď rúra pečie inak, ako má
Ako si poradiť, keď rúra pečie inak, ako má
Rady a tipy

Technológie

Google Chrome môže fungovať oveľa rýchlejšie. Týchto 5 skrytých nastavení zrýchli načítanie stránok, sťahovanie aj prácu s kartami
Google Chrome môže fungovať oveľa rýchlejšie. Týchto 5 skrytých nastavení zrýchli načítanie stránok, sťahovanie aj prácu s kartami
Aplikácie a hry
Stíhačku F-16 počas letu ovládala umelá inteligencia. Americké letectvo prekročilo ďalšiu hranicu
Stíhačku F-16 počas letu ovládala umelá inteligencia. Americké letectvo prekročilo ďalšiu hranicu
Armádne technológie
Vedci omladili starnúci imunitný systém. Kľúčom boli bunky, ktoré telo s vekom stráca
Vedci omladili starnúci imunitný systém. Kľúčom boli bunky, ktoré telo s vekom stráca
Veda a výskum
Google chce, aby sa tvoja tvár stala záložným heslom. Nové selfie video ti pomôže dostať sa späť do účtu
Google chce, aby sa tvoja tvár stala záložným heslom. Nové selfie video ti pomôže dostať sa späť do účtu
Android

TN LIVE

Veľké slová chvály na adresu Šimona Nemca. V novom tíme sa môže stať absolútnou hviezdou NHL
Veľké slová chvály na adresu Šimona Nemca. V novom tíme sa môže stať absolútnou hviezdou NHL
Šport
Bratislava alebo Viedeň? Cestovateľ prezradil, odkiaľ sa dnes oplatí lietať viac
Bratislava alebo Viedeň? Cestovateľ prezradil, odkiaľ sa dnes oplatí lietať viac
Domáce
Rusi tvrdia, že za pádom stíhačky Su-57 je porucha. Ak sa potvrdí ukrajinská verzia, bude to pre Moskvu veľká hanba
Rusi tvrdia, že za pádom stíhačky Su-57 je porucha. Ak sa potvrdí ukrajinská verzia, bude to pre Moskvu veľká hanba
Zahraničné
Augustín si kúpil chatku na Kysuciach pred 30 rokmi. Dnes by ju výhodne predal
Augustín si kúpil chatku na Kysuciach pred 30 rokmi. Dnes by ju výhodne predal
Domáce

Bývanie

Toto je najväčší mýtus pri ošetrení dreva a môže vás vyjsť draho. Ako ho ochrániť pred hnitím a škodcami?
Toto je najväčší mýtus pri ošetrení dreva a môže vás vyjsť draho. Ako ho ochrániť pred hnitím a škodcami?
Na tomto mieste by každý nestaval. Dom skoro splýva s okolím, no ukrýva nenápadné miesto na pobyt v prírode
Na tomto mieste by každý nestaval. Dom skoro splýva s okolím, no ukrýva nenápadné miesto na pobyt v prírode
Čakáte, kým cukety podrastú? Robíte častú chybu. Takto spoznáte, že plody sú už pripravené na zber
Čakáte, kým cukety podrastú? Robíte častú chybu. Takto spoznáte, že plody sú už pripravené na zber
Športujú s deťmi vo svete i po Slovensku. Influencerka Baša Števulová ukázala svoj druhý domov
Športujú s deťmi vo svete i po Slovensku. Influencerka Baša Števulová ukázala svoj druhý domov

Pre kutilov

Viete, kedy použiť akú maltu? Spoznajte rozdiely, ktoré vám ušetria čas v stavebninách aj pri práci
Viete, kedy použiť akú maltu? Spoznajte rozdiely, ktoré vám ušetria čas v stavebninách aj pri práci
Stavebný materiál
3 jednoduché cestá, s ktorými vyčarujete výborné ovocné koláče
3 jednoduché cestá, s ktorými vyčarujete výborné ovocné koláče
Recepty
Júlový reštart uhoriek nakladačiek: Ako ich podporiť k druhej vlne kvitnutia?
Júlový reštart uhoriek nakladačiek: Ako ich podporiť k druhej vlne kvitnutia?
Zelenina a ovocie
Prečo viečka na zaváracích pohároch nechytili a ako to napraviť?
Prečo viečka na zaváracích pohároch nechytili a ako to napraviť?
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

KVÍZ: Ako dobre poznáte kultové slovenské filmy? Plný počet bodov získa len skutočný fanúšik
Slovenské celebrity
KVÍZ: Ako dobre poznáte kultové slovenské filmy? Plný počet bodov získa len skutočný fanúšik
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Rusi sa zabavili pri
Zahraničné
Rusi sa zabávajú: VIDEO Bláznivá súťaž! Pijú malinovku z WC misy, láka ich odmena
Elektromobilu vypadol motor na
Zahraničné
Obrovský šok: VIDEO Čínskemu luxusnému elektromobilu odpadol motor počas jazdy!
Kríza pohltila ďalší významný
Zahraničné
Kríza pohltila ďalší významný segment: Legendárny výrobca batérií pred krachom, sú centimetre od bankrotu!
Španielsko je v ohnivom
Zahraničné
Španielsko je v ohnivom INFERNE: Vyhlásili núdzový stav, masívny požiar už nevedia kontrolovať!

Ďalšie zo Zoznamu