Hviezdy Love Islandu Kika a Trabo sú svoji: Slzy šťastia a rozprávkové šaty! Prvé FOTO zo svadby

BRATISLAVA - Ich láska sa zrodila pred kamerami a po troch rokoch vzťahu ju spečatili sobášom. Víťazi štvrtej série reality šou Love Island Kristína Víglaská a Michal „Trabo“ Trabalík si povedali svoje áno a o prvé zábery z rozprávkovej svadby sa podelili s fanúšikmi.
Kristína Víglaská a Michal „Trabo“ Trabalík sa spoznali vo štvrtej sérii reality šou Love Island, ktorú napokon aj vyhrali. Ich láska vydržala aj po skončení šou a počas troch rokov prešla viacerými skúškami. Vlani v auguste si dokonca na festivale Grape v rámci obľúbeného Námestia lásky vyskúšali svadbu nanečisto, len o pár týždňov neskôr sa zasnúbili. Krátko nato však prišla bolestivá rana – Kristína prišla o vytúžené bábätko, na ktoré sa s Michalom veľmi tešili. Ťažké obdobie však spoločne zvládli, začiatkom roka si splnili sen o vlastnom dome a teraz svoju lásku spečatili aj pred oltárom.
To, že nastal ich veľký deň, fanúšikovia najskôr odhalili vďaka detailu na Kristíninom profile na sociálnej sieti, kde si zmenila priezvisko na Trabalík. Krátko nato už novomanželia zverejnili aj prvé svadobné fotografie. K záberom pridali stručný, no výstižný odkaz: „Mr. & Mrs. Trabalík.“ Kristína sa s fanúšikmi počas príprav delila o množstvo momentov, no podobu svadobných šiat si nechávala až do poslednej chvíle pre seba. Napokon stavila na romantickú róbu s korzetovým živôtikom, ktorý zvýraznil jej štíhle ramená, a bohatou sukňou. Pozornosť pútal aj ženích. Trabo zvolil biele sako a nohavice, pod ktoré si neobliekol košeľu, čím svojmu outfitu dodal ležérny a odvážny nádych.
Po turbulentných mesiacoch tak prišla jedna z najkrajších chvíľ v ich živote. Víťazi Love Islandu si splnili ďalší spoločný sen a odteraz ich už spája aj spoločné priezvisko. Fanúšikovia im pod svadobnými fotografiami okamžite začali posielať množstvo gratulácií a prianí do spoločného života.
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