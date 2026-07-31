Tragická bilancia rastie: Japonské zemetrasenie si vyžiadalo už 34 životov

Muž prechádza okolo domov zrútených pri zemetrasení v Jacuširo v prefektúre Kumamoto v južnom Japonsku (Zdroj: TASR/AP/Koji Harada/Kyodo News)
TOKIO - Počet obetí zemetrasenia na juhozápade Japonska zo začiatku týždňa stúpol z 28 na 34. Informovali o tom v piatok úrady v zasiahnutej prefektúre Kumamoto, píše o tom agentúra Reuters.
Ďalších šesť ľudí utrpelo vážne zranenia. Takmer polovica obetí zahynula pri dvoch incidentoch - výbuchu v nákupnom centre Aeon v meste Kašima a zrútení komínu vo fabrike spoločnosti Nippon Paper Industries. Zemetrasenie s magnitúdou 7,1 zasiahlo v utorok popoludní japonskú prefektúru Kumamoto na ostrove Kjúšú a poškodilo budovy a cesty v celom regióne.