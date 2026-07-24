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Robbie Williams po faux pas na majstrovstvách: Zdrogovaný?! Spevák posiela odkaz

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Robbie Williams (Zdroj: Instagram RW)
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NEW YORK - Virálne video, ktoré obletelo celý svet, má pokračovanie. Robbie Williams po niekoľkých dňoch opäť prehovoril o záhadnom bielom predmete, ktorý mu počas živého rozhovoru spadol na mikrofón. Zároveň rázne reagoval na špekulácie, že bol pod vplyvom drog.

Robbie Williams sa po niekoľkých dňoch opäť vrátil k momentu, ktorý počas finále majstrovstiev sveta obletel internet. Spevák sa rozhodol raz a navždy vysvetliť, čo sa počas živého televízneho rozhovoru skutočne stalo, keď mu na mikrofón spadol malý biely predmet. Zároveň sa s typickým humorom vysmial špekuláciám, že bol pod vplyvom drog. Po vystúpení na otváracom ceremoniáli finálového zápasu sa Robbie objavil aj v živom televíznom rozhovore. Práve vtedy si pozorní diváci všimli, ako mu z úst vypadol malý biely predmet.

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Spevák ho bez váhania zdvihol a náhodou si ho prilepil na čelo. Krátky úsek sa okamžite stal virálnym a na sociálnych sieťach sa začali šíriť najrôznejšie dohady o tom, čo sa vlastne stalo. Williams však tvrdí, že išlo o úplne nevinnú situáciu. Podľa jeho slov mu z úst vypadla pastilka Nicorette, ktorú používa ako náhradu nikotínu. Zároveň priznal, že o celej situácii vôbec netušil až do nasledujúceho dňa.

„Myslím, že na majstrovstvách sveta som dosiahol vrchol svojho ja. To, že mi počas živého rozhovoru vypadla z úst pastilka Nicorette… a potom sa mi prilepila na čelo… je asi tá najtypickejšia vec, aká sa mi mohla stať," zasmial sa. Spevák prezradil, že jeho satirické video, v ktorom sa za celý incident „ospravedlnil“, zaznamenalo obrovský úspech. Za krátky čas ho videli desiatky miliónov ľudí. „Nemal som ani tušenie, že tam bola, až do druhého dňa. To falošné ospravedlnenie má už viac ako 27 miliónov pozretí. Celá aféra s pastilkou zasiahla 51 miliónov ľudí. Snažil som sa nečítať príliš veľa komentárov, a možno práve preto mi to celé pripadá naozaj vtipné," dodal.

Robbie zároveň reagoval aj na množstvo špekulácií, podľa ktorých mal byť počas vystúpenia pod vplyvom omamných látok. Takéto dohady rázne odmietol: „Ľudia si myslia, že som bol sfetovaný. Nebol som.“ Celú situáciu sa však rozhodol obrátiť na žart. Fanúšikov pobavil aj tým, že sa zasmial na meme obrázkoch, ktoré porovnávali jeho flitrovanú modrú športovú súpravu s outfitom mafiána Paulieho „Walnutsa“ Gualtieriho zo seriálu The Sopranos. Spevák priznal, že pri vystúpení pred viac než miliardou divákov cítil obrovský tlak, no napriek tomu si myslí, že nervozitu na sebe nedal poznať.

„Ani by to nebolo ono, keby som sa objavil na svetovej scéne a nestalo sa nič zvláštne. Pozeralo sa na to jeden a pol miliardy ľudí.“ Robbie si napokon ešte raz uťahoval zo všetkých konšpirácií, ktoré sa okolo videa objavili. „Naozaj si títo amatéri myslia, že by som ten prášok nerozdrvil na jemnosť bahamského piesku? Prosím vás. Nie som v tom žiadny nováčik.“ A vzápätí uzavrel celú kauzu slovami: „Internet má zase ďalšiu vec, o ktorej bude na sto percent presvedčený. ‘Pamätáte si, keď bol Robbie na majstrovstvách sveta sfetovaný?’ Nebol som. Nie som. A veľmi dlho som ani nebol. Ale taký je šoubiznis.“

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