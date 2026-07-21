Faux pas počas finále majstrovstiev sveta: Takúto hanbu Robbie Williams ešte nezažil!

NEW YORK - Nevinný moment, ktorý by si väčšina ľudí ani nevšimla, sa v prípade Robbieho Williamsa zmenil na virálny hit. Počas živého televízneho vstupu po finále majstrovstiev sveta sa totiž spevák dostal do poriadne trápnej situácie.
Robbie Williams sa po finále majstrovstiev sveta vo futbale ocitol v centre pozornosti. Tentoraz však nešlo o jeho hudobné vystúpenie, ale o trápny moment, ktorý zachytili kamery počas živého televízneho vysielania. Spevák otvoril finálový večer skladbou Desire po boku Laury Pausini a Nicole Scherzinger. Počas pozápasového rozhovoru v štúdiu nemeckej televízie mu na mikrofón nečakane dopadol malý biely predmet.
Williams si to okamžite všimol, bez zaváhania ho odstránil a ďalej pokračoval v debate o zápase. O pár sekúnd neskôr si však siahol do vlasov a predmet si nechtiac prilepil na čelo, čo neuniklo pozornosti divákov. Video z incidentu sa začalo šíriť na sociálnych sieťach rýchlosťou blesku a získalo viac ako milión pozretí. Niektorí tvrdili, že predmet mu vypadol z nosa, no po podrobnejšom preskúmaní záberov sa mnohí zhodli, že vyšiel z úst. Podľa väčšiny išlo pravdepodobne o mentolku alebo žuvačku.
V komentároch sa okamžite objavili reakcie fanúšikov. Mnohí sa Robbieho zastali a celú situáciu zľahčovali. Medzi nimi bol aj Michael Bublé, ktorý v komentári, ktorý neskôr zmizol, napísal: „Bola to mentolka, len si ju odložil na neskôr," zasmial sa. Humorom nešetrila ani ďalšia diváčka: „Na obed mal polystyrén, veď drží diétu.“ Počas rozhovoru navyše do vysielania vstúpil niekto zo štábu alebo z Williamsovho tímu.
Pohotovo ho upozornili slovami: „Sme naživo!“ Keď sa kamera opäť zamerala na Robbieho, biely predmet z jeho čela už zmizol. Moderátori zachovali profesionálny prístup a nepríjemný moment nijako nekomentovali. Rozhovor pokračoval bez toho, aby na incident upozorňovali. Počas vysielania sa Robbie podelil aj o svoje dojmy z turnaja. Prezradil, že práve tieto majstrovstvá sveta si užil najviac, pretože futbal úplne očaril jeho najstaršiu dcéru Teddy.
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