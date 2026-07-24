Česká herečka (36) zahodila všetok ostych: FOTO Ukázala šediny!

PRAHA - Herečka Bára Jánová (36) prekvapila fanúšikov záberom, na ktorom bez prikrášľovania ukázala svoje prirodzené šediny. Dnes ich nosí s hrdosťou, no priznáva, že kedysi sa práve pre ne stala terčom ostrej kritiky.
Kým mnohé známe tváre na sociálnych sieťach zdieľajú len dokonale upravené fotografie, česká herečka Bára Jánová sa rozhodla ísť opačným smerom. Fanúšikom ukázala svoju prirodzenú podobu bez vrstiev mejkapu či čerstvo nafarbených vlasov a otvorene priznala, že práve za takúto úprimnosť bola v minulosti terčom nepríjemných reakcií.
Herečka, ktorú diváci poznajú najmä zo seriálu Slnečná, dnes vedie odlišný život než počas obdobia najväčšej televíznej slávy. Popri herectve pracuje v bistre a venuje sa aj správe sociálnych sietí pre firmy. Aj preto už necíti potrebu neustále pôsobiť dokonalo a bez problémov sa ukáže taká, aká je. Na svojom profile na Instagrame sa vrátila k obdobiu, keď sa rozhodla zverejňovať autentické fotografie.
Namiesto podpory však prišla vlna kritiky. „Pred pár rokmi, keď sa skončila Slnečná, alebo ešte počas jej vysielania, som sa snažila na sociálnych sieťach ukazovať pravdu. Vtedy som za to dostávala strašnú kritiku. Za to, že mám šediny, že sa o seba nestarám,“ priznala. Dnes sa na celú situáciu pozerá s väčším nadhľadom. Tvrdí, že už nemá potrebu zavďačiť sa všetkým a oveľa dôležitejšie je pre ňu zostať sama sebou. Zároveň priznala, že negatívne komentáre sa kedysi výrazne podpísali na jej psychickom stave. Obdobie neustáleho hodnotenia znášala veľmi ťažko a stiahla sa do úzadia.
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