Všetky oči boli na nej! Speváčka vytasila odvážny outfit... V podprsenke do ulíc

Victoria Monét (Zdroj: Profimedia)
LONDÝN - Niektoré outfity sa jednoducho nedajú prehliadnuť. Presne taký predviedla Victoria Monét počas návštevy londýnskeho televízneho štúdia.
Speváčka a skladateľka Victoria Monét počas návštevy londýnskeho televízneho štúdia stavila na outfit, ktorý rozhodne neostal bez povšimnutia. Na nakrúcanie ranného vysielania dorazila vo výraznom modeli z dielne módneho návrhára Jeana Paula Gaultiera, ktorý je známy tým, že vo svojich kolekciách často prepája eleganciu s odvážnymi prvkami.
Dominantou jej outfitu bol netradičný crop top pripomínajúci podprsenku, ktorý zvýraznil speváčkinu postavu. Odvážny vrchný diel skombinovala s elegantnými kúskami, čím vytvorila vyvážený look, ktorý pôsobil moderne, žensky a zároveň sofistikovane.
Victoria Monét (Zdroj: Profimedia)