Čo to so sebou porobila?! Zabudnite na niekdajšiu podobu Jennifer Love Hewitt: Neuveríte ako teraz vyzerá!

USA - Pamätáte si ešte na hviezdu seriálu Stratené duše? Jennifer Love Hewitt bola celé roky považovaná za jednu z najkrajších herečiek a muži po celom svete jej ležali pri nohách. Dnes však vyzerá úplne inak – a verejnosť sa pri pohľade na ňu rozdelila na dva tábory.
Herečka, ktorá má dnes 47 rokov, sa fanúšikom ukázala s úplne novým imidžom. Tmavé vlasy sú minulosťou, Jennifer stavila na svetlú blond a modernejší strih, ktorým sa pripravuje na nakrúcanie 10. série seriálu 9-1-1. Nový vzhľad predstavila na Instagrame a reakcie na seba nenechali dlho čakať.
Lenže kým jedni ju zasypávajú komplimentmi a tvrdia, že jej zmena pristane, iní sú oveľa kritickejší.
„Toto je naozaj Jennifer?“, „Úplne som ju nespoznal,“ či „Kam sa podela iskra, ktorou kedysi žiarila?“ píšu ľudia na sociálnych sieťach. Objavili sa dokonca názory, že niekdajšia hollywoodska kráska stratila svoju typickú charizmu a pôsobí unavenejšie než kedysi.
Pravdou však je, že Jennifer už dávno nežije život večnej hollywoodskej hviezdičky. Je trojnásobnou mamou a sama viackrát otvorene priznala, že sa odmieta naháňať za nereálnymi ideálmi krásy. V minulosti sa musela brániť aj nenávistným komentárom na svoju postavu či vzhľad a odkázala kritikom, že starne prirodzene a za svoje vrásky ani kilá navyše sa nehanbí.
Tentoraz však rozruch nespôsobila postava, ale práve dramatická vlasová premena. Blond odtieň je pre Jennifer nezvyčajný a mnohí fanúšikovia tvrdia, že ju úplne zmenil. Niektorí dokonca priznali, že si ju na prvý pohľad pomýlili s inou herečkou.
Na druhej strane sa pod jej fotografiami okamžite objavili tisíce pozitívnych odkazov. Fanúšikovia ocenili, že sa nebojí experimentovať, a tešia sa na jej návrat v novej sérii seriálu 9-1-1. „Vyzeráš nádherne,“ „Blond ti pristane,“ alebo „Stále si jedna z najkrajších žien Hollywoodu,“ odkázali jej podporovatelia.
Jedno je však isté. Jennifer Love Hewitt už nie je tou dvadsiatničkou, ktorá svojím dekoltom vyrážala dych na červených kobercoch. Po rokoch sa z nej stala sebavedomá žena, ktorá dáva prednosť pohodliu pred dokonalosťou a rodinu stavia vysoko nad hollywoodsky lesk.