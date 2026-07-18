Škandál v rodine Willa Smitha naberá na obrátkach: V hre sú milióny a aj jeho manželstvo s Jadou!

USA - Hollywoodsky pár opäť čelí poriadnej búrke. Herec Will Smith sa môže čoskoro ocitnúť v mimoriadne nepríjemnej situácii – jeho bývalý dlhoročný priateľ Bilaal Salaam sa totiž snaží prinútiť oscarového herca, aby vypovedal v súdnom spore proti jeho manželke Jade Pinkett Smithovej.
Bilaal Salaam, ktorý o sebe roky hovoril ako o jednom z najbližších priateľov Willa Smitha – ich priateľstvo malo trvať takmer štyri desaťročia – sa teraz snaží dostať hollywoodsku hviezdu priamo do súdnej siene. Chce totiž, aby Will Smith vypovedal pod prísahou v jeho spore proti Jade Pinkett Smithovej.
Salaam, ktorý sa v konaní zastupuje sám, poslal právnikom Jady e-mail, v ktorom žiadal, aby mu umožnili vypočuť Willa Smitha. Verí totiž, že hercova výpoveď by mohla podporiť jeho verziu udalostí.
Právnici Jady však jeho snahu rázne odmietli. Tvrdia, že Will Smith nie je účastníkom sporu, nikdy nebol oficiálne predvolaný a neexistuje žiadny právny dôvod, aby bol do prípadu zatiahnutý. Zároveň upozornili, že Salaam podľa nich doteraz nepredložil dostatok dôkazov na podporu svojich tvrdení.
Všetko sa vraj začalo po oscarovej facke
Samotná žaloba siaha až ku konfliktom, ktoré nasledovali po neslávne známom incidente z Oscarov v roku 2022, keď Will Smith na pódiu udrel komika Chrisa Rocka. Salaam tvrdí, že po škandále od neho rodina Smithovcov očakávala pomoc pri zvládnutí mediálnej krízy. Keď ju údajne odmietol poskytnúť, ich vzťahy sa dramaticky zhoršili.
Vo svojej žalobe za 3 milióny dolárov navyše opisuje aj incident z roku 2021. Tvrdí, že ho Jada Pinkett Smithová počas súkromnej oslavy Willových narodenín konfrontovala v hoteli v kalifornskom Calabasase. Podľa jeho slov ho obklopilo niekoľko členov jej sprievodu a herečka sa mu mala vyhrážať, že ak bude ďalej rozprávať o jej súkromí, môže „zmiznúť alebo schytať guľku“. Taktiež tvrdí, že ho neskôr čakala očierňovacia kampaň a zastrašovanie po tom, čo začal pripravovať memoáre o zákulisí rodiny Smithovcov.
Jada Pinkett Smithová všetky obvinenia od začiatku kategoricky odmieta a označuje ich za nepodložené.
Prvé víťazstvo patrilo Jade
Hoci spor pokračuje, Jada už zaznamenala významný úspech. Sudca zamietol podstatnú časť Salaamovej žaloby a nariadil mu zaplatiť herečke takmer 33-tisíc dolárov ako náhradu za právne služby. Okrem toho jej právnici žiadajú, aby Salaam predložil nahrávky a zdravotnú dokumentáciu, ktorými chce dokázať svoje údajné psychické utrpenie.
Prípad sa tým však nekončí. Ďalšie pojednávanie je naplánované na 19. augusta, pričom Salaamova žiadosť o urýchlené súdne konanie bola medzičasom zamietnutá.
Problémy sa kopia aj mimo sporu s Jadou
Bilaal Salaam navyše rieši ďalší vážny problém. Zažalovala ho totiž Sheree Zampino, prvá manželka Willa Smitha. Dôvodom sú výroky, ktoré o nej povedal v jednom z internetových rozhovorov. Exka tvrdí, že ju nepravdivo ohováral a poškodil jej povesť, preto od neho žiada odškodné presahujúce milión dolárov.
Ak by súd napokon rozhodol, že Will Smith bude musieť vypovedať, hollywoodsky herec by sa ocitol v mimoriadne nepríjemnej situácii. Musel by totiž svedčiť v spore, v ktorom proti sebe stoja jeho manželka a muž, ktorého ešte donedávna označoval za jedného zo svojich najbližších priateľov.