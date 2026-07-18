Panika v meste: VIDEO V uliciach pobehuje príšerný mutant! Nikoho sa nebojí

SEATTLE - Obyvatelia amerického Seattlu zostali poriadne zmätení a vydesení, keď sa na sociálnych sieťach začali šíriť zábery zvláštneho tvora s netypickým vzhľadom. Mnohí si spočiatku mysleli, že ide o neznáme mimozemské zviera, napokon sa však ukázalo, že pravda je oveľa prozaickejšia.
Zábery vyvolali vlnu špekulácií
Nezvyčajný tvor sa objavil vo viacerých štvrtiach Seattlu, kde ho zachytili bezpečnostné kamery aj okoloidúci. Krátke videá, na ktorých sa pohybuje po dvoroch, schodoch či balkónoch rodinných domov, sa rýchlo rozšírili na sociálnych sieťach a vyvolali množstvo špekulácií. Niektorí používatelia žartovali, že ide o mutanta alebo neznáme zviera.
Miestni obyvatelia mu medzičasom dali prezývku Jimothy a postupne sa z neho stala malá internetová celebrita. Ako uviedol denník New York Post, zviera sa pravidelne objavuje v príspevkoch na Instagrame či Reddite, kde si získalo tisíce fanúšikov.
Pravdepodobne ide o veľmi vzácnu poruchu
Hoci zviera nikto veterinárne nevyšetril, podľa odborníkov jeho vzhľad zodpovedá takzvanému syndrómu krátkej chrbtice (short spine syndrome). Ide o mimoriadne zriedkavú vrodenú vývojovú poruchu, pri ktorej je chrbtica výrazne skrátená, čo spôsobuje netypický tvar tela.
Napriek nezvyčajnému vzhľadu sa mýval pohybuje prekvapivo obratne. Na videách bez väčších problémov vybieha po schodoch, lezie na balkóny a prechádza úzkymi priestormi. Odborníci upozorňujú, že práve skutočnosť, že sa dožil dospelosti, naznačuje, že sa svojmu hendikepu dokázal prispôsobiť.
Odborníci vyzývajú ľudí, aby ho nechali na pokoji
Úrady ani veterinári zatiaľ neevidujú, že by zviera predstavovalo nebezpečenstvo. Naopak, odporúčajú ľuďom, aby ho neplašili, nechytali ani sa ho nesnažili odchytiť. Mýval podľa nich vyzerá, že si dokáže samostatne nájsť potravu aj pohybovať sa v mestskom prostredí.
Na internete medzitým pribúdajú desiatky vtipných komentárov. Mnohí obyvatelia Seattlu označujú Jimothyho za nového maskota mesta a zhodujú sa na jednom – nech je akokoľvek nezvyčajný, zaslúži si pokojný život vo voľnej prírode.