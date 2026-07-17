Rodinná idylka v paláci? Ani omylom! Camilla má stále Harryho plné zuby, neobmäkčil ju ani kráľ!

LONDÝN - Zdá sa, že ľady medzi princom Harrym a britskou kráľovskou rodinou sa konečne začínajú topiť. Po rokoch napätia sa vojvoda zo Sussexu stretol s kráľom Karolom III. na súkromnom rodinnom stretnutí v Highgrove House. Lenže ak si Harry myslel, že bude obnovovať vzťah iba so svojím otcom, poriadne sa prerátal.
Podľa kráľovských expertov je totiž v celej hre jedna osoba, ktorú už jednoducho nemožno obísť – kráľovná Camilla.
Tá bola prítomná na dlho očakávanom rodinnom stretnutí, na ktorom sa po prvý raz po štyroch rokoch stretli aj Meghan Markleová, princ Archie a princezná Lilibet s kráľom Karolom III. O všetkom sa pritom mlčí. Palác zámerne nezverejnil žiadne fotografie ani podrobnosti z rozhovorov a rodina si chcela výnimočné chvíle užiť bez očí verejnosti.
„Bez Camilly to nepôjde“
Harry v minulosti nevlastnú matku rozhodne nešetril. Vo svojej autobiografii Náhradník ju označil za nebezpečnú hráčku a dokonca ju nazval „zloduchom“, pričom ju obvinil z únikov informácií z kráľovského dvora do médií. Aj preto bolo pre mnohých prekvapením, že práve Camilla sedela pri spoločnom stole počas zmierovacieho stretnutia.
Kráľovská životopiskyňa Catherine Mayer má v tom jasno: „Camilla je neoddeliteľnou súčasťou Charlesovho života. Neexistuje zmierenie s ním bez nej.“ Podľa nej už dávno nejde len o kráľovu manželku, ale o jeho najbližšieho človeka a oporu, ktorej dôveruje vo všetkom.
Harry musí prehltnúť hrdosť
Pre Harryho je to pritom mimoriadne citlivá situácia. Roky dával najavo, že Camillu nikdy neprijal. Spolu s bratom Williamom údajne svojho otca kedysi dokonca prosili, aby si ju nevzal za manželku. Dnes je však realita úplne iná – Camilla stojí po boku kráľa pri každom dôležitom rozhodnutí a jej postavenie je silnejšie než kedykoľvek predtým.
Ak chce Harry obnoviť vzťah so svojím otcom, bude musieť odložiť staré krivdy bokom. Zdá sa totiž, že kráľ Karol III. dal najavo jasný odkaz – kto chce byť súčasťou jeho života, musí rešpektovať aj jeho manželku.
William zostáva bokom
Hoci stretnutie s kráľom mnohí označujú za významný krok k uzdraveniu rodinných vzťahov, medzi Harrym a princom Williamom sa zatiaľ nič nemení. Bratia sa počas Harryho návštevy vôbec nestretli a podľa zdrojov z kráľovského prostredia medzi nimi naďalej neexistuje žiadny kontakt. Zatiaľ čo vzťah s otcom dostáva novú šancu, cesta k zmiereniu s budúcim kráľom bude ešte veľmi dlhá.