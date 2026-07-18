Búrky zasiahnu celé Slovensko: Juh krajiny navyše čaká poriadna horúčava!

BRATISLAVA - V nedeľu (19. 7.) sa na celom Slovensku môžu vyskytnúť búrky, na južnom Slovensku aj vysoké teploty. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre oba javy výstrahy prvého stupňa. Upozornil na to na svojom webe.
Výstrahy pred búrkami platia na celom Slovensku v nedeľu od 14.00 do 21.00 h. V okresoch Komárno, Levice, Nové Zámky a Dunajská Streda platia výstrahy pred vysokými teplotami od 12.00 do 18.00 h.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) odporučil ľuďom, aby pri búrkach dodržiavali viaceré zásady. Ľudia by sa podľa neho nemali zdržiavať na otvorenom priestranstve či pri otvorených vodných plochách a ich blízkom okolí. Za dôležité označil nájsť si čo najskôr bezpečný úkryt, ideálne v budove chránenej bleskozvodom, prípadne v aute. Pri búrkach by podľa neho tiež ľudia mali zamedziť kontakt s vodivými predmetmi.