Je to naozaj ten istý muž? FOTO Michal z Extrémnych premien: Schudol 48 kíl a omladol o... WOW!

BRATISLAVA - Keď sa objavila jeho prvá fotografia, mnohí by len ťažko uverili, že o rok neskôr bude vyzerať úplne inak. Michal Mariányi (36) prešiel v Extrémnych premenách neuveriteľnou cestou. Z muža, ktorý sa roky hanbil za svoje telo a schovával sa pred svetom, je dnes sebavedomý chlap, ktorého by ste zrejme ani nespoznali.
Rozdiel medzi fotografiami pred a po vyráža dych. Michal schudol neuveriteľných 48 kilogramov a okrem výraznej zmeny postavy pôsobí aj oveľa mladšie. Zmizli kilá, zmenil sa jeho výraz, držanie tela aj celkové vystupovanie. Mnohí by pri pohľade na jeho premenu možno ani neverili, že ide o toho istého človeka.
Michalov príbeh však nikdy nebol iba o váhe. S obezitou bojoval už od detstva. Namiesto bezstarostných rokov zažíval posmech a šikanu. Spolužiaci ho ponižovali a kvôli svojej postave si postupne prestal veriť. „Veci mi skončili v koši, desiatu mi vyhodili z okna, pretože vraj dosť žeriem podľa toho, ako vyzerám,“ spomínal na bolestivé obdobie, píše idnes.cz.
Roky si niesol následky týchto skúseností. Uzavrel sa do seba a únikom z reality pre neho boli najmä počítačové hry. Obezita výrazne zasiahla aj jeho súkromný život. Najväčším komplexom boli zväčšené prsia, kvôli ktorým sa hanbil vyzliecť pred ľuďmi či ísť na kúpalisko. Každá intímna skúsenosť v ňom podľa jeho slov zanechávala najmä pocit hanby a sklamania. „Keď som sa vyzliekol, tá žena bola zhrozená,“ priznal otvorene.