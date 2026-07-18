Drsný odkaz Iránu Spojeným štátom: Mierová dohoda už neplatí a ďalšie útoky nezostanú bez následkov!

TEHERÁN - Iránska vláda v sobotu oznámila, že memorandum o porozumení uzavreté so Spojenými štátmi, ktoré malo viesť k ukončeniu vojny na Blízkom východe, už nie je v platnosti. Podľa námestníka iránskeho ministra zahraničných vecí Kázema Gharíbábádího Irán platnosť dohody pozastavil. Upozornila na to agentúra DPA.
„Sme zaneprázdnení obranou krajiny,“ uviedol Gharíbábádí v televíznom rozhovore. „Američania, žiaľ, svojimi agresívnymi krokmi porušili svoje záväzky vyplývajúce z islamabadského vyhlásenia,“ vysvetlil. Uviedol, že práve preto sa Irán už necíti viazaný touto dohodou.
Spojené štáty a Irán v polovici júna podpísali memorandum o porozumení, ktoré malo trvale ukončiť vojnu na Blízkom východe. Memorandum malo byť základom pre budúce rokovania, pričom finálnu dohodu mali vyjednávači uzavrieť do 60 dní.
Krátko po Gharíbábádího vyhlásení vydal stanovisko najvyšší vodca Iránu Modžtabá Chameneí, ktorý varoval Spojené štáty pred „nezabudnuteľnými lekciami“, ak budú pokračovať v útokoch. Podpis dohody zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa označil za „bezcenný a neplatný“. Trump dohodu podpísal vo Versailles počas oficiálne večer pri príležitosti summitu G7 v Paríži.